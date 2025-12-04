Справжня майстерність – це вміти приготувати смачну та оригінальну страву навіть з найпростіших та найдешевших інгредієнтів. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька" та переконатися, що це справді можливо!
Як приготувати перекус з консерви?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка консерви;
– 1 цибуля;
– 5 яєць;
– 2 столові ложки манної крупи;
– сіль до смаку;
– 1 столова ложка олії.
Легко та оригінально / Фото порталу "Господинька"
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на олії до золотистості.
- Консерви розминаємо виделкою, змішуємо з цибулею.
- Яйця збиваємо і додаємо до суміші, потім вмішуємо манну крупу.
- Перекладаємо масу в силіконову форму та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.
Як вибрати консерви?
Зверніть увагу на зовнішній вигляд банки – вона повинна бути без ушкоджень. Також на ній не повинно бути слідів іржі, підказує портал Pysznosci.
Також ретельно вивчіть зміст етикетки. Уникайте продуктів з надто довгим переліком консервантів чи інших добавок.
