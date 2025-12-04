Справжня майстерність – це вміти приготувати смачну та оригінальну страву навіть з найпростіших та найдешевших інгредієнтів. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька" та переконатися, що це справді можливо!

Як приготувати перекус з консерви?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка консерви;

– 1 цибуля;

– 5 яєць;

– 2 столові ложки манної крупи;

– сіль до смаку;

– 1 столова ложка олії.

Легко та оригінально / Фото порталу "Господинька"

Приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на олії до золотистості. Консерви розминаємо виделкою, змішуємо з цибулею. Яйця збиваємо і додаємо до суміші, потім вмішуємо манну крупу. Перекладаємо масу в силіконову форму та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Як вибрати консерви?

Зверніть увагу на зовнішній вигляд банки – вона повинна бути без ушкоджень. Також на ній не повинно бути слідів іржі, підказує портал Pysznosci.

Також ретельно вивчіть зміст етикетки. Уникайте продуктів з надто довгим переліком консервантів чи інших добавок.

