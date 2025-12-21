Простий капустяний салат – це не лише чудове доповнення до пісних страв, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba. Він створює новий акцент на столі та додає свіжості іншим стравам.

Як приготувати пісний салат?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм капусти;

– 2 моркви;

– 2 солодкі перці;

– 1 цибуля;

– 3 зубчики часнику;

– половина гострого червоного перцю;

– 40 грамів цукру;

– 40 грамів солі;

– 30 мілілітрів оцту;

– 5 грамів чорного меленого перцю;

– 100 мілілітрів олії.

Легкий акцент вашого свята / Фото з відео "Школа кулінарних шедеврів"

Приготування:

Капусту ретельно промийте, зніміть верхні листки, решту тонко нашинкуйте. Моркву очистіть, помийте й наріжте тонкою соломкою, цибулю почистьте та наріжте напівкільцями. Часник очистіть і пропустіть через прес. У солодкого перцю видаліть серцевину, промийте його та наріжте невеликими смужками, гострий перець очистіть від насіння й дрібно подрібніть. Усі підготовлені овочі перекладіть до капусти, додайте оцет, сіль, цукор і перець, добре перемішайте й злегка помніть руками, щоб салат пустив сік. Наприкінці заправте олією – страва стане ще смачнішою, якщо дати їй настоятися кілька годин.

Чому краще молоти чорний перець вдома?

Таким чином він буде значно ароматніший та смачніший, пише Need spice. Після помелу чорний перець втрачає свої ефірні олії.

Якщо ви будете молоти його вдома – вони збережуться у ваших стравах. Їх смак вийде глибшим та насиченішим – ви це відчуєте одразу.

