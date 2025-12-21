Пляцок "Сльози янгола" чудово підходить для святкового столу, коли хочеться подати щось перевірене, але з красивою подачею, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм "Домашні рецепти". Він надзвичайно простий у приготуванні й складається з бюджетних інгредієнтів.
Як приготувати пляцок "Сльози ангела" з яблуками?
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 6 – 8
Інгредієнти:
– 80 грамів м'якого масла;
– 80 грамів цукру, ваніль;
– 3 жовтки;
– 80 грамів сметани;
– 150 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача;
– 1 столова ложка молока.
Для начинки:
– 4 – 5 яблук;
– 1/3 чайної ложки кориці;
– 30 грамів крохмалю;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Для меренги:
– 3 яєчні білки;
– 80 грамів цукру.
Як приготувати неперевершений пляцок на свята: відео
Приготування:
- М’яке масло з’єднайте з цукром і збийте міксером до білого кольору протягом 3 хвилин.
- Додавайте жовтки по одному, щоразу збиваючи масу приблизно по хвилині.
- Далі додайте сметану та збийте ще раз.
- Просійте борошно з розпушувачем, додайте молоко й замісіть густе, пухке тісто.
- Викладіть тісто у форму діаметром 21 сантиметр, застелену пергаментом, та зробіть невеликі бортики ложкою. Яблука почистіть, дрібно наріжте, змішайте з корицею та крохмалем і викладіть зверху на тісто.
- Запікайте пиріг 35 хвилин при 180 градусах у попередньо розігрітій духовці.
- Для меренги збийте білки з цукром до стійких піків, викладіть меренгу поверх яблук і допікайте пиріг ще 15 хвилин. Готовий пиріг охолодіть та наріжте.
Скільки часу збивати меренгу?
Збивати треба щонайменше до стійких щільних піків, пише dimasharif. Що стосується часу. то це займає 10 – 15 хвилин.
Якщо меренга не стабільна, можна додати лимонний сік і збити на низькій швидкості ще кілька секунд. Зазвичай цей лайфхак дозволяє виправити ситуацію.
Що ще солодкого подати?
"Марленка" – це чеський медівник, який стане ідеальним рішенням для Нового року.
А якщо часу зовсім обмаль, то можна приготувати яблучний пиріг на сковороді та красиво прикрасити його шоколадом.