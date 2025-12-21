Пляцок "Сльози янгола" чудово підходить для святкового столу, коли хочеться подати щось перевірене, але з красивою подачею, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм "Домашні рецепти". Він надзвичайно простий у приготуванні й складається з бюджетних інгредієнтів.

Як приготувати пляцок "Сльози ангела" з яблуками?

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 6 – 8

Інгредієнти:

– 80 грамів м'якого масла;

– 80 грамів цукру, ваніль;

– 3 жовтки;

– 80 грамів сметани;

– 150 грамів борошна;

– 8 грамів розпушувача;

– 1 столова ложка молока.

Для начинки:

– 4 – 5 яблук;

– 1/3 чайної ложки кориці;

– 30 грамів крохмалю;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Для меренги:

– 3 яєчні білки;

– 80 грамів цукру.

Як приготувати неперевершений пляцок на свята: відео

Приготування:

М’яке масло з’єднайте з цукром і збийте міксером до білого кольору протягом 3 хвилин. Додавайте жовтки по одному, щоразу збиваючи масу приблизно по хвилині. Далі додайте сметану та збийте ще раз. Просійте борошно з розпушувачем, додайте молоко й замісіть густе, пухке тісто. Викладіть тісто у форму діаметром 21 сантиметр, застелену пергаментом, та зробіть невеликі бортики ложкою. Яблука почистіть, дрібно наріжте, змішайте з корицею та крохмалем і викладіть зверху на тісто. Запікайте пиріг 35 хвилин при 180 градусах у попередньо розігрітій духовці. Для меренги збийте білки з цукром до стійких піків, викладіть меренгу поверх яблук і допікайте пиріг ще 15 хвилин. Готовий пиріг охолодіть та наріжте.

Скільки часу збивати меренгу?

Збивати треба щонайменше до стійких щільних піків, пише dimasharif. Що стосується часу. то це займає 10 – 15 хвилин.

Якщо меренга не стабільна, можна додати лимонний сік і збити на низькій швидкості ще кілька секунд. Зазвичай цей лайфхак дозволяє виправити ситуацію.

