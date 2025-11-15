Курочка, яйця, плавлений сирок – це практично ідеальне поєднання смаків, тож не дивно, що цей салат став таким популярним. Варто додати до нього кілька овочевих акцентів – і справу буде довершено, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати смачний салат "Панночка"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 відварені курячі стегна;

– 1 свіжий огірок;

– 1 плавлений сирок;

– 150 грамів печериць;

– 100 грамів цибулі;

– олія для обсмажування;

– 70 грамів твердого сиру;

– 2 відварені яйця;

– майонез до смаку;

– пучок зеленої цибулі;

– сіль та перець до смаку;

– листя салату.

Смачно та естетично / Фото "Господинька"

Приготування:

Акуратно складаємо листя салату і ставимо на нього кільце. Варену курочку нарізаємо шматочками і складаємо на дно. Змащуємо шаром майонезу. Тепер наступні шари: натертий огірок і плавлений сирок, обсмажені з цибулею гриби і твердий сир, після кожного шару робимо майонезну сіточку. Останнім шаром натираємо яйця.

Як прикраса зробить салат ще смачнішим?

Спробуйте викласти зверху кубики бринзи або моцарели. Ці акценти точно не будуть зайвими з інгредієнтами, які ми використали у салаті, підказує портал Beszamel.

Втім, можна піти легшим шляхом і прикрасити салат крутонами або грінками. Чудовий хіт, коли ніжність хочеться поєднати з легкою хрусткістю.

Що ще смачного спробувати?