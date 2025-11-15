Курочка, яйця, плавлений сирок – це практично ідеальне поєднання смаків, тож не дивно, що цей салат став таким популярним. Варто додати до нього кілька овочевих акцентів – і справу буде довершено, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати смачний салат "Панночка"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 відварені курячі стегна;
– 1 свіжий огірок;
– 1 плавлений сирок;
– 150 грамів печериць;
– 100 грамів цибулі;
– олія для обсмажування;
– 70 грамів твердого сиру;
– 2 відварені яйця;
– майонез до смаку;
– пучок зеленої цибулі;
– сіль та перець до смаку;
– листя салату.
Смачно та естетично / Фото "Господинька"
Приготування:
- Акуратно складаємо листя салату і ставимо на нього кільце.
- Варену курочку нарізаємо шматочками і складаємо на дно. Змащуємо шаром майонезу.
- Тепер наступні шари: натертий огірок і плавлений сирок, обсмажені з цибулею гриби і твердий сир, після кожного шару робимо майонезну сіточку.
- Останнім шаром натираємо яйця.
Як прикраса зробить салат ще смачнішим?
Спробуйте викласти зверху кубики бринзи або моцарели. Ці акценти точно не будуть зайвими з інгредієнтами, які ми використали у салаті, підказує портал Beszamel.
Втім, можна піти легшим шляхом і прикрасити салат крутонами або грінками. Чудовий хіт, коли ніжність хочеться поєднати з легкою хрусткістю.
