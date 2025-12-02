Класична рецептура передбачає використання консервованої риби, найчастіше – сардин або тунця. З роками "Мімоза" отримала безліч варіацій приготування, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Деякі господині додають відварену моркву, інші замінюють сардини на більш делікатні види або експериментують із соусами. Проте незмінним залишається головне – салат асоціюється з домашнім теплом, святковою атмосферою та приємною кулінарною традицією, що передається з покоління в покоління.

Салат "Мімоза" – покроковий рецепт

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 грамів масла;

– 6 яєць;

– 2 цибулини;

– 150 грамів сиру;

– 230 грамів сардин;

– 220 грамів майонезу;

– 50 грамів кропу;

– сіль до смаку.

Приготування:

Помийте яйця, покладіть у невелику каструлю, залийте водою й доведіть до кипіння. Варіть 10 хвилин. Далі залийте холодною водою, дайте охолонути та очистьте. Натріть білки в окрему миску. Жовтки розімніть виделкою в іншій тарілці. Накрийте обидві ємності паперовими рушниками та відставте. Почистьте та дрібно наріжте цибулю (можна натерти на тертці). Покладіть у глибоку миску, посоліть дрібкою солі та залийте окропом на 5 – 10 хвилин, щоб пом’якшити смак. Потім відкиньте на сито. Натріть сир на середній тертці. Помийте й обсушіть кріп, подрібніть його. Дістаньте рибу з банки, видаліть кістки та розімніть виделкою або подрібніть у блендері. Візьміть широку й неглибоку тарілку. Перший шар – натерті білки. Другий шар – тертий сир. Третій шар – розім’ята риба, змащена майонезом. На рибу викладіть шар підготовленої цибулі. Далі – половина розім’ятих жовтків, змащених майонезом. Посипте подрібненою зеленню. Поверх зелені натріть на дрібній тертці заморожене вершкове масло. Протріть решту жовтків через сито й рівномірно розподіліть по поверхні – саме цей шар надає салату вигляд "мімози".

Як правильно варити яйця для салату?

Покладіть яйця в каструлю та залийте холодною водою, радить all recipes. Закипʼятіть, додайте столову ложку солі та зніміть з вогню.

Накрийте каструлю кришкою й залиште на 10 – 12 хвилин. Для салату краще трохи перетримати яйця в окропі, аніж витягнути їх раніше.

Що ще приготувати?