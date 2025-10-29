Мариновані печериці – це ідеальна закуска, яка точно займатиме центральне місце у ваших запасах. І готуйтеся до того, що їх точно потрібно буде час від часу поповнювати. А заготувати апетитні грибочки 24 Канал пропонує за рецептом порталу Cookpad.

Як легко замаринувати печериці?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм печериць;

– 0,5 літра води;

– 15 квіточок гвоздики;

– суміш перців горошком;

– 2 лаврових листки;

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту.

Приготування:

У каструлю налийте воду, додайте сіль і цукор. Покладіть спеції: гвоздику та суміш перців горошком. Додайте оцет і лаврове листя. Доведіть маринад до кипіння, після чого охолодіть. Печериці добре промийте й обріжте ніжки. В окремій каструлі закип’ятіть воду, викладіть підготовлені гриби та варіть 10 хвилин. Потім злийте воду й дайте їм охолонути. Перекладіть печериці у чисту літрову банку. Залийте їх холодним маринадом, покладіть у банку всі спеції з каструлі. Поставте банку в холодильник – і вже через 2 години мариновані печериці готові до подачі.

А ще вам може сподобатися швидкий рецепт маринованих печериць від ютуб-каналу "ПОготуємо".

Як ще можна приготувати гриби?