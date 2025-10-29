Мариновані печериці – це ідеальна закуска, яка точно займатиме центральне місце у ваших запасах. І готуйтеся до того, що їх точно потрібно буде час від часу поповнювати. А заготувати апетитні грибочки 24 Канал пропонує за рецептом порталу Cookpad.

Як легко замаринувати печериці?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 1 кілограм печериць;
– 0,5 літра води;
– 15 квіточок гвоздики;
– суміш перців горошком;
– 2 лаврових листки;
– 1 столова ложка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту.

Приготування:

  1. У каструлю налийте воду, додайте сіль і цукор.
  2. Покладіть спеції: гвоздику та суміш перців горошком. Додайте оцет і лаврове листя.
  3. Доведіть маринад до кипіння, після чого охолодіть.
  4. Печериці добре промийте й обріжте ніжки.
  5. В окремій каструлі закип’ятіть воду, викладіть підготовлені гриби та варіть 10 хвилин.
  6. Потім злийте воду й дайте їм охолонути.
  7. Перекладіть печериці у чисту літрову банку.
  8. Залийте їх холодним маринадом, покладіть у банку всі спеції з каструлі.
  9. Поставте банку в холодильник – і вже через 2 години мариновані печериці готові до подачі.

А ще вам може сподобатися швидкий рецепт маринованих печериць від ютуб-каналу "ПОготуємо".

Як ще можна приготувати гриби?

