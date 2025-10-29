Мариновані печериці – це ідеальна закуска, яка точно займатиме центральне місце у ваших запасах. І готуйтеся до того, що їх точно потрібно буде час від часу поповнювати. А заготувати апетитні грибочки 24 Канал пропонує за рецептом порталу Cookpad.
Читайте також Геловін 2025: рецепти нереально смачних і моторошних страв з відео
Як легко замаринувати печериці?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм печериць;
– 0,5 літра води;
– 15 квіточок гвоздики;
– суміш перців горошком;
– 2 лаврових листки;
– 1 столова ложка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту.
Приготування:
- У каструлю налийте воду, додайте сіль і цукор.
- Покладіть спеції: гвоздику та суміш перців горошком. Додайте оцет і лаврове листя.
- Доведіть маринад до кипіння, після чого охолодіть.
- Печериці добре промийте й обріжте ніжки.
- В окремій каструлі закип’ятіть воду, викладіть підготовлені гриби та варіть 10 хвилин.
- Потім злийте воду й дайте їм охолонути.
- Перекладіть печериці у чисту літрову банку.
- Залийте їх холодним маринадом, покладіть у банку всі спеції з каструлі.
- Поставте банку в холодильник – і вже через 2 години мариновані печериці готові до подачі.
А ще вам може сподобатися швидкий рецепт маринованих печериць від ютуб-каналу "ПОготуємо".
Як ще можна приготувати гриби?
Якщо у вас випаде нагода насолодитися рижиками – цей простий рецепт точно стане у пригоді.
А ще варто спробувати замаринувати білі гриби, вони виходять дуже оригінальними та доповнять будь-яку трапезу.