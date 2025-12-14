Після нарізання прикрасьте рулет червоною ікрою. Вийде страва, яка виглядає так само ефектно, як і смакує, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Для начинки можете брати будь-яку малосолену рибу, проте лосось найкраще підкреслює ніжність бісквіта.

Як приготувати рулет зі слабосолоним лососем

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти для бісквіта:

– 150 грамів шпинату;

– 4 яйця;

– 4 столові ложки борошна;

– 0,5 чайної ложки солі.

Для начинки:

– 220 грамів вершкового сиру;

– 80 грамів слабосолоного лосося.

Для декору:

– 50 грамів червоної ікри.

Приготування:

Промийте шпинат і добре обсушіть. Відокремте жовтки від білків. Покладіть шпинат і жовтки до чаші блендера та подрібніть до повної однорідності. В окремій мисці збийте білки з сіллю до щільної піни. Додавайте білки частинами до шпинатної маси, делікатно перемішуючи. Висипте борошно та розмішайте до гладкого тіста. Розігрійте духовку до 170°C. Вистеліть деко пергаментом і рівномірно розподіліть тісто прямокутним шаром. Запікайте 12 – 15 хвилин до готовності. Дайте бісквіту охолонути приблизно 10 хвилин. Накрийте другим аркушем пергаменту, переверніть та зніміть перший. Наріжте лосось дрібними кубиками. Рівномірно змастіть бісквіт вершковим сиром. Викладіть рибу з одного краю та скрутіть бісквіт у щільний рулет, допомагаючи собі пергаментом. Загорніть рулет у харчову плівку та покладіть у холодильник щонайменше на кілька годин, а краще – на ніч. Перед подачею дістаньте рулет, наріжте порційними шматочками та прикрасьте червоною ікрою.

Як обирати солоний лосось

Щоб рулет або будь-яка інша страва з солоним лососем вийшла по-справжньому ніжною та якісною, звертайте увагу на кілька важливих критеріїв. Насамперед оцініть колір: добрий лосось має рівномірний натуральний рожево-помаранчевий відтінок без сірих плям і побляклості, підказує Haps.

Наступний сигнал якості – структура. Волокна повинні бути щільними, але не пересушеними, а шматочок – пружним та гладким на зрізі. Не менш важливо читати склад. У якісного солоного лосося має бути лише риба, сіль та цукор для балансу.

