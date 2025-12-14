Після нарізання прикрасьте рулет червоною ікрою. Вийде страва, яка виглядає так само ефектно, як і смакує, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.
Для начинки можете брати будь-яку малосолену рибу, проте лосось найкраще підкреслює ніжність бісквіта.
Як приготувати рулет зі слабосолоним лососем
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти для бісквіта:
– 150 грамів шпинату;
– 4 яйця;
– 4 столові ложки борошна;
– 0,5 чайної ложки солі.
Для начинки:
– 220 грамів вершкового сиру;
– 80 грамів слабосолоного лосося.
Для декору:
– 50 грамів червоної ікри.
Приготування:
- Промийте шпинат і добре обсушіть. Відокремте жовтки від білків. Покладіть шпинат і жовтки до чаші блендера та подрібніть до повної однорідності.
- В окремій мисці збийте білки з сіллю до щільної піни. Додавайте білки частинами до шпинатної маси, делікатно перемішуючи. Висипте борошно та розмішайте до гладкого тіста.
- Розігрійте духовку до 170°C. Вистеліть деко пергаментом і рівномірно розподіліть тісто прямокутним шаром. Запікайте 12 – 15 хвилин до готовності. Дайте бісквіту охолонути приблизно 10 хвилин. Накрийте другим аркушем пергаменту, переверніть та зніміть перший.
- Наріжте лосось дрібними кубиками. Рівномірно змастіть бісквіт вершковим сиром. Викладіть рибу з одного краю та скрутіть бісквіт у щільний рулет, допомагаючи собі пергаментом.
- Загорніть рулет у харчову плівку та покладіть у холодильник щонайменше на кілька годин, а краще – на ніч. Перед подачею дістаньте рулет, наріжте порційними шматочками та прикрасьте червоною ікрою.
Як обирати солоний лосось
Щоб рулет або будь-яка інша страва з солоним лососем вийшла по-справжньому ніжною та якісною, звертайте увагу на кілька важливих критеріїв. Насамперед оцініть колір: добрий лосось має рівномірний натуральний рожево-помаранчевий відтінок без сірих плям і побляклості, підказує Haps.
Наступний сигнал якості – структура. Волокна повинні бути щільними, але не пересушеними, а шматочок – пружним та гладким на зрізі. Не менш важливо читати склад. У якісного солоного лосося має бути лише риба, сіль та цукор для балансу.
