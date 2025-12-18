Ромові кульки гарантують той самий святковий настрій, який асоціюється з ароматом какао і легкими алкогольними нотками, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб Nina from Kyiv. Вони дуже смачні та вмить розлітаються – усі полюють за порцією ностальгії.

Як приготувати ромові кульки?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

для бісквіта:

– 180 грамів борошна;

– 30 грамів какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– ванілін до смаку;

– 6 яєць;

– 210 грамів цукру;

– 40 грамів молока;

– 50 грамів вершкового масла;

для крему:

– 1 банка згущеного молока;

– 225 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки коньяку або рому.

Десерт родом з дитинства / Freepik

Приготування:

Збийте яйця з цукром до світлої, пишної маси. Окремо змішайте борошно, какао, розпушувач і ванілін. Обережно вмішайте сухі інгредієнти в яєчну масу. Підігрійте молоко з вершковим маслом до розчинення масла, дайте суміші стати теплою й тонкою цівкою влийте в тісто, акуратно перемішуючи. Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом, розрівняйте. Випікайте у розігрітій до 170 – 180 градусів духовці до готовності – приблизно 35 – 40 хвилин. Готовий бісквіт охолодіть у формі, потім дістаньте й дайте повністю вистигнути. Для цього рецепта підходить як свіжий бісквіт, так і злегка підсохлий або дводобовий. Приготуйте крем з вершкового масла та згущеного молока, додайте коньяк або ром і добре перемішайте. Невелику частину крему відкладіть окремо для оздоблення тістечок. Бісквіт натріть на дрібній тертці, щоб маса була без грудочок і рівномірна. До подрібненого бісквіта додайте крем і ретельно перемішайте до однорідності. Найзручніше робити це руками, у рукавичках – маса поступово стане щільною, пластичною і добре триматиме форму. З готової маси сформуйте кульки або тістечка довільної форми, намагаючись робити їх приблизно однакового розміру. Обваляйте кожне тістечко у просіяному какао. За бажанням прикрасьте тістечка відкладеним кремом, імітуючи "вічка", як у класичній подачі. Поставте тістечка в холодильник приблизно на 1 годину, щоб вони стабілізувалися й набрали потрібної текстури. Після охолодження тістечка готові до подачі.

Як готують згущене молоко?

Цей солодкий смаколик виготовляють шляхом повільного уварювання молока з цукром, пише Shuba. Це роблять доти доки значна частина води не випарується, а суміш не загусне до карамельного кольору та звичної консистенції.

Потрібно зовсім трішки старання, тож не потрібно одразу бігти в магазин. А зроблене своїми руками завжди смачніше.

