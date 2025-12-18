Ромові кульки гарантують той самий святковий настрій, який асоціюється з ароматом какао і легкими алкогольними нотками, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб Nina from Kyiv. Вони дуже смачні та вмить розлітаються – усі полюють за порцією ностальгії.
Як приготувати ромові кульки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
для бісквіта:
– 180 грамів борошна;
– 30 грамів какао;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– ванілін до смаку;
– 6 яєць;
– 210 грамів цукру;
– 40 грамів молока;
– 50 грамів вершкового масла;
для крему:
– 1 банка згущеного молока;
– 225 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки коньяку або рому.
Десерт родом з дитинства / Freepik
Приготування:
- Збийте яйця з цукром до світлої, пишної маси.
- Окремо змішайте борошно, какао, розпушувач і ванілін. Обережно вмішайте сухі інгредієнти в яєчну масу.
- Підігрійте молоко з вершковим маслом до розчинення масла, дайте суміші стати теплою й тонкою цівкою влийте в тісто, акуратно перемішуючи.
- Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом, розрівняйте.
- Випікайте у розігрітій до 170 – 180 градусів духовці до готовності – приблизно 35 – 40 хвилин.
- Готовий бісквіт охолодіть у формі, потім дістаньте й дайте повністю вистигнути.
- Для цього рецепта підходить як свіжий бісквіт, так і злегка підсохлий або дводобовий.
- Приготуйте крем з вершкового масла та згущеного молока, додайте коньяк або ром і добре перемішайте. Невелику частину крему відкладіть окремо для оздоблення тістечок.
- Бісквіт натріть на дрібній тертці, щоб маса була без грудочок і рівномірна.
- До подрібненого бісквіта додайте крем і ретельно перемішайте до однорідності.
- Найзручніше робити це руками, у рукавичках – маса поступово стане щільною, пластичною і добре триматиме форму. З готової маси сформуйте кульки або тістечка довільної форми, намагаючись робити їх приблизно однакового розміру. Обваляйте кожне тістечко у просіяному какао.
- За бажанням прикрасьте тістечка відкладеним кремом, імітуючи "вічка", як у класичній подачі.
- Поставте тістечка в холодильник приблизно на 1 годину, щоб вони стабілізувалися й набрали потрібної текстури. Після охолодження тістечка готові до подачі.
Як готують згущене молоко?
Цей солодкий смаколик виготовляють шляхом повільного уварювання молока з цукром, пише Shuba. Це роблять доти доки значна частина води не випарується, а суміш не загусне до карамельного кольору та звичної консистенції.
Потрібно зовсім трішки старання, тож не потрібно одразу бігти в магазин. А зроблене своїми руками завжди смачніше.
