Свята – це період радості, який водночас передбачає чималі витрати. Закуски – це чудова можливість зекономити, абсолютно не жертвуючи смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на Taniecsmaku.

Як приготувати паштет із солодкою цибулею?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– печінковий паштет;

– 1 червона цибуля;

– цукор;

– бальзамічний оцет;

– маленька порція вершкового масла;

– багет для подачі.

Просто, дешево й святково / Фото Freepik

Приготування:

Цибулю наріжте тонкими півкільцями та поставте томитися на вершковому маслі на слабкому вогні приблизно 15 хвилин, поки вона не стане м’якою й прозорою. Додайте цукор і бальзамічний оцет, перемішайте та прогрійте ще кілька хвилин, доки маса не загусне й не набуде глянцевого вигляду. Багет підсмажте до рум’яної скоринки. На теплі тости намастіть паштет, зверху викладіть карамелізовану цибулю. За бажанням присипте подрібненими горішками для приємного хрускоту.

Як смачно замаринувати цибулю?

Якщо хочете додати страві ще глибшого смаку, тоді цибулю краще маринувати довше. До оцту також варто додати гвоздику та інші улюблені прянощі, радить портал Prakty kulinarni.

Залиште цибулю в маринаді на 15 – 20 хвилин – цього часу має бути цілком достатньо. А ще ця цибуля чудово доповнить мʼясні страви, адже в такий спосіб її маринують для бургерів.

