Вони швидко готуються та не перевантажують у святкову ніч. Такі закуски легко вписуються у будь-яке меню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток mariiam_foodblog.
Цікаво Три дешеві закуски на Новий рік: прості варіанти з доступних продуктів
Як приготувати салат з червоною рибкою?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 упаковка крем-сиру;
– 100 грамів міксу салату;
– 150 грамів слабосоленої червоної риби;
– 1 огірок;
– помідори чері до смаку.
Заправка:
– оливкова олія до смаку;
– соєвий соус до смаку; – 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– гірчиця в зернах за бажанням.
Готуємо смачний салат з червоною рибою: відео
Приготування:
- Викладіть листя салату на тарілку, полийте його заправкою та додайте помідори черрі, розрізані навпіл.
- Огірок наріжте тонкими слайсами, на кожен викладіть крем-сир й закрутіть у рулетик.
- Слабосолену рибу також наріжте слайсами, сформуйте рулети та викладіть їх на салат.
- Наприкінці ще раз полийте заправкою, посипте кунжутом і, за бажанням, додайте гранатовий соус.
Як приготувати салат з тунцем?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів пекінської капусти;
– 1 огірок;
– 1 помідор;
– 1 червона цибуля;
– 3 яйця;
– 185 грамів консервованого тунця;
Заправка:
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– прованські трави до смаку;
– бальзамічний соус до смаку.
Салат з тунцем швидко і без зусиль: відео
Приготування:
- Пекінську капусту дрібно шаткують, огірок і помідор нарізають середніми шматочками, червону цибулю ріжуть тонкими півкільцями та перекладають усе в глибоку миску.
- Для заправки поєднують французьку гірчицю, рослинну олію, сіль, чорний перець і прованські трави, добре перемішують до однорідності.
- Овочі поливають половиною заправки й ретельно перемішують.
- Салат перекладають на тарілку, зверху викладають яйця, нарізані на четвертинки.
- З консервованого тунця зливають рідину, злегка розбирають його виделкою та додають до салату.
- Страву поливають рештою заправки й за бажанням доповнюють бальзамічним соусом.
Як приготувати салат з крабовими паличками?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 150 грамів моркви по-корейськи;
– 3 – 4 яйця;
– 2 плавлені сирки;
– майонез до смаку.
Салат з крабовими паличками без зусиль: відео
Приготування:
- Яйця охолодіть, очистіть і натріть на дрібній тертці.
- Крабові палички акуратно розділіть на волокна або наріжте тонкою соломкою, щоб салат мав ніжну текстуру. Плавлені сирки натріть на крупній тертці, за потреби попередньо злегка підморозьте, щоб працювати було зручніше.
- До підготовлених інгредієнтів додайте моркву по-корейськи, усе ретельно перемішайте, заправте майонезом до смаку й ще раз обережно з’єднайте.
- За бажанням доповніть страву дрібкою часнику для аромату або свіжою зеленню для легкості й балансу смаку.
Які ще закуски подати?
Крабові кульки швидко зникають зі столу, тому зробіть їх із запасом.
А ще ваш стіл буде незабутнім завдяки цим бюджетним "мандаринкам" з плавлених сирків.