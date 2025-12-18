Вони швидко готуються та не перевантажують у святкову ніч. Такі закуски легко вписуються у будь-яке меню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток mariiam_foodblog.

Як приготувати салат з червоною рибкою?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 упаковка крем-сиру;

– 100 грамів міксу салату;

– 150 грамів слабосоленої червоної риби;

– 1 огірок;

– помідори чері до смаку.

Заправка:

– оливкова олія до смаку;

– соєвий соус до смаку; – 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– гірчиця в зернах за бажанням.

Готуємо смачний салат з червоною рибою: відео

Приготування:

Викладіть листя салату на тарілку, полийте його заправкою та додайте помідори черрі, розрізані навпіл. Огірок наріжте тонкими слайсами, на кожен викладіть крем-сир й закрутіть у рулетик. Слабосолену рибу також наріжте слайсами, сформуйте рулети та викладіть їх на салат. Наприкінці ще раз полийте заправкою, посипте кунжутом і, за бажанням, додайте гранатовий соус.

Як приготувати салат з тунцем?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів пекінської капусти;

– 1 огірок;

– 1 помідор;

– 1 червона цибуля;

– 3 яйця;

– 185 грамів консервованого тунця;

Заправка:

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– прованські трави до смаку;

– бальзамічний соус до смаку.

Салат з тунцем швидко і без зусиль: відео

Приготування:

Пекінську капусту дрібно шаткують, огірок і помідор нарізають середніми шматочками, червону цибулю ріжуть тонкими півкільцями та перекладають усе в глибоку миску. Для заправки поєднують французьку гірчицю, рослинну олію, сіль, чорний перець і прованські трави, добре перемішують до однорідності. Овочі поливають половиною заправки й ретельно перемішують. Салат перекладають на тарілку, зверху викладають яйця, нарізані на четвертинки. З консервованого тунця зливають рідину, злегка розбирають його виделкою та додають до салату. Страву поливають рештою заправки й за бажанням доповнюють бальзамічним соусом.

Як приготувати салат з крабовими паличками?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 150 грамів моркви по-корейськи;

– 3 – 4 яйця;

– 2 плавлені сирки;

– майонез до смаку.

Салат з крабовими паличками без зусиль: відео

Приготування:

Яйця охолодіть, очистіть і натріть на дрібній тертці. Крабові палички акуратно розділіть на волокна або наріжте тонкою соломкою, щоб салат мав ніжну текстуру. Плавлені сирки натріть на крупній тертці, за потреби попередньо злегка підморозьте, щоб працювати було зручніше. До підготовлених інгредієнтів додайте моркву по-корейськи, усе ретельно перемішайте, заправте майонезом до смаку й ще раз обережно з’єднайте. За бажанням доповніть страву дрібкою часнику для аромату або свіжою зеленню для легкості й балансу смаку.

