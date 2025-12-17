В такі моменти виручають прості закуски – з доступних продуктів і без складних кроків, інформує 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. Ці закуски будуть виглядати святково й зекономлять вам лишню копійку.
Цікаво Їх миттєво розбирають з тарілки: святкові крабові кульки, які треба робити з запасом
Як приготувати брускети з печерицями?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів печериць;
– 140 грамів багета або батона;
– 50 грамів сиру моцарела;
– 30 мілілітрів олії;
– 1 цибулина;
– 1 пучок петрушки;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Така смакота / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Наріжте багет скибочками та розігрійте його на сухій сковороді.
- Наріжте гриби кубиками та обсмажте їх разом з цибулею на розігрітій оливковій олії.
- Коли вони стануть м’якими, додайте терту моцарелу.
- Все ретельно перемішайте та приправте сіллю та перцем. Нарешті, додайте подрібнену петрушку.
- Перекладіть грибну начинку в теплий багет.
Як приготувати салат з буряка та сиру?
Буряк часто сприймають як щось надто просте й буденне. Аж доки він не опиняється в правильній компанії – сиру та горіхів, пише Kwestia smaku.
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 печені або варені буряки;
– 80 міксу салату;
– 80 грамів м'якого сиру;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 1 чайна ложка оливкової олії або будь-якої іншої.
Медова заправка:
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка теплої води;
– дрібка солі;
– дрібка перцю.
Неймовірна закуска / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Наріжте кубиками очищений буряк.
- Викладіть його на подушку з салату разом зі скибочками сиру.
- Злегка підсмажте волоські горіхи на сухій сковороді.
- Зніміть з вогню, змішайте з 1 чайною ложкою оливкової олії та додайте до салату.
- Помістіть інгредієнти для заправки в банку, щільно закрийте та кілька разів енергійно струсіть, щоб перемішати інгредієнти. Полийте нею салат.
Як приготувати гарячі тарталетки?
Є закуски, які зникають зі столу першими – ще до того, як усі встигають сісти, пише Тікток yuliia.senych.
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 готових тарталеток;
– 120 грамів шинки;
– 80–100 грамів твердого сиру;
– 1 яйце;
– 50 мілілітрів вершків 10–20%;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Готуємо гарячі тарталетки: відео
Приготування:
- У мисці змішайте нарізану шинку, натертий сир, яйце та вершки.
- Приправте масу сіллю й перцем до смаку та добре перемішайте до однорідної консистенції.
- Готову начинку щільно розкладіть у тарталетки, наповнюючи їх до країв.
- Поставте у розігріту до 180 градусів духовку й запікайте близько 15 хвилин – доки сир повністю не розплавиться, а верх не набуде апетитної рум’яності.
- Подавайте одразу гарячими – вони виходять неймовірно смачними.
Що ще подати на святковий стіл?
"Наполеон" з вишнями – це велика порція насолоди, яка зробить ваше свято.
І куди ж без улюбленого оселедця, якого навіть почистити від кісточок можна за лічені хвилини.