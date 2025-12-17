В такі моменти виручають прості закуски – з доступних продуктів і без складних кроків, інформує 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. Ці закуски будуть виглядати святково й зекономлять вам лишню копійку.

Як приготувати брускети з печерицями?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 150 грамів печериць;
– 140 грамів багета або батона;
– 50 грамів сиру моцарела;
– 30 мілілітрів олії;
– 1 цибулина;
– 1 пучок петрушки;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.

Як приготувати закуску з грибівТака смакота / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Наріжте багет скибочками та розігрійте його на сухій сковороді.
  2. Наріжте гриби кубиками та обсмажте їх разом з цибулею на розігрітій оливковій олії.
  3. Коли вони стануть м’якими, додайте терту моцарелу.
  4. Все ретельно перемішайте та приправте сіллю та перцем. Нарешті, додайте подрібнену петрушку.
  5. Перекладіть грибну начинку в теплий багет.

Як приготувати салат з буряка та сиру?

Буряк часто сприймають як щось надто просте й буденне. Аж доки він не опиняється в правильній компанії – сиру та горіхів, пише Kwestia smaku.

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 печені або варені буряки;
– 80 міксу салату;
– 80 грамів м'якого сиру;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 1 чайна ложка оливкової олії або будь-якої іншої.
Медова заправка:
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка теплої води;
– дрібка солі;
– дрібка перцю.

Як приготувати салат з бурякомНеймовірна закуска / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Наріжте кубиками очищений буряк.
  2. Викладіть його на подушку з салату разом зі скибочками сиру.
  3. Злегка підсмажте волоські горіхи на сухій сковороді.
  4. Зніміть з вогню, змішайте з 1 чайною ложкою оливкової олії та додайте до салату.
  5. Помістіть інгредієнти для заправки в банку, щільно закрийте та кілька разів енергійно струсіть, щоб перемішати інгредієнти. Полийте нею салат.

Як приготувати гарячі тарталетки?

Є закуски, які зникають зі столу першими – ще до того, як усі встигають сісти, пише Тікток yuliia.senych.

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 6 готових тарталеток;
– 120 грамів шинки;
– 80–100 грамів твердого сиру;
– 1 яйце;
– 50 мілілітрів вершків 10–20%;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.

Готуємо гарячі тарталетки: відео

Приготування:

  1. У мисці змішайте нарізану шинку, натертий сир, яйце та вершки.
  2. Приправте масу сіллю й перцем до смаку та добре перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Готову начинку щільно розкладіть у тарталетки, наповнюючи їх до країв.
  4. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку й запікайте близько 15 хвилин – доки сир повністю не розплавиться, а верх не набуде апетитної рум’яності.
  5. Подавайте одразу гарячими – вони виходять неймовірно смачними.

