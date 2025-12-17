В такі моменти виручають прості закуски – з доступних продуктів і без складних кроків, інформує 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. Ці закуски будуть виглядати святково й зекономлять вам лишню копійку.

Як приготувати брускети з печерицями?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів печериць;

– 140 грамів багета або батона;

– 50 грамів сиру моцарела;

– 30 мілілітрів олії;

– 1 цибулина;

– 1 пучок петрушки;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Така смакота / Фото fajne gotowanie

Приготування:

Наріжте багет скибочками та розігрійте його на сухій сковороді. Наріжте гриби кубиками та обсмажте їх разом з цибулею на розігрітій оливковій олії. Коли вони стануть м’якими, додайте терту моцарелу. Все ретельно перемішайте та приправте сіллю та перцем. Нарешті, додайте подрібнену петрушку. Перекладіть грибну начинку в теплий багет.

Як приготувати салат з буряка та сиру?

Буряк часто сприймають як щось надто просте й буденне. Аж доки він не опиняється в правильній компанії – сиру та горіхів, пише Kwestia smaku.

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 печені або варені буряки;

– 80 міксу салату;

– 80 грамів м'якого сиру;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 1 чайна ложка оливкової олії або будь-якої іншої.

Медова заправка:

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка меду;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка теплої води;

– дрібка солі;

– дрібка перцю.

Неймовірна закуска / Фото kwestia smaku

Приготування:

Наріжте кубиками очищений буряк. Викладіть його на подушку з салату разом зі скибочками сиру. Злегка підсмажте волоські горіхи на сухій сковороді. Зніміть з вогню, змішайте з 1 чайною ложкою оливкової олії та додайте до салату. Помістіть інгредієнти для заправки в банку, щільно закрийте та кілька разів енергійно струсіть, щоб перемішати інгредієнти. Полийте нею салат.

Як приготувати гарячі тарталетки?

Є закуски, які зникають зі столу першими – ще до того, як усі встигають сісти, пише Тікток yuliia.senych.

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 готових тарталеток;

– 120 грамів шинки;

– 80–100 грамів твердого сиру;

– 1 яйце;

– 50 мілілітрів вершків 10–20%;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Готуємо гарячі тарталетки: відео

Приготування:

У мисці змішайте нарізану шинку, натертий сир, яйце та вершки. Приправте масу сіллю й перцем до смаку та добре перемішайте до однорідної консистенції. Готову начинку щільно розкладіть у тарталетки, наповнюючи їх до країв. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку й запікайте близько 15 хвилин – доки сир повністю не розплавиться, а верх не набуде апетитної рум’яності. Подавайте одразу гарячими – вони виходять неймовірно смачними.

