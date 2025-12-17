Він не потребує складних технік, але має ефектний вигляд та глибокий, збалансований смак, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.
Як приготувати медово-маковий пляцок
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти для основи:
– 2 яйця;
– 75 грамів цукру;
– 150 грамів масла;
– 330 грамів борошна;
– 12 грамів розпушувача.
Для сирного шару:
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів меду;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 150 грамів маку.
Приготування:
- Залийте мак окропом, проваріть його 15 – 20 хвилин, після чого злийте воду та дайте маку трохи охолонути.
- Змішайте цукор з яйцями, додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте. Всипте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке, однорідне тісто.
- Застеліть форму пергаментом. Викладіть тісто, рівномірно розподіліть його по дну та сформуйте невеликі бортики.
- Перебийте сир з яйцями, цукром, медом і ванільним цукром до гладкої маси. Додайте крохмаль і відварений мак, акуратно перемішайте.
- Вилийте начинку на підготовлену основу. Випікайте пиріг при температурі 170 °C протягом 45 – 50 хвилин. Після випікання дайте йому повністю охолонути або поставте в холодильник на 1 – 2 години.
Чим можна замінити яйця
Якщо у вашому холодильнику раптом не виявилося яєць, це не привід відмовлятися від приготування випічки. Адже існує декілька простих альтернатив, пише портал Pysznosci.
Зокрема, крохмаль – варто лише змішати його з такою ж кількістю води. Також підійде бананове пюре, яке додасть і необхідної клейкості, і солодкості.
