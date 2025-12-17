Він не потребує складних технік, але має ефектний вигляд та глибокий, збалансований смак, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Як приготувати медово-маковий пляцок

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти для основи:

– 2 яйця;

– 75 грамів цукру;

– 150 грамів масла;

– 330 грамів борошна;

– 12 грамів розпушувача.

Для сирного шару:

– 700 грамів кисломолочного сиру;

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 50 грамів меду;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 150 грамів маку.

Приготування:

Залийте мак окропом, проваріть його 15 – 20 хвилин, після чого злийте воду та дайте маку трохи охолонути. Змішайте цукор з яйцями, додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте. Всипте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке, однорідне тісто. Застеліть форму пергаментом. Викладіть тісто, рівномірно розподіліть його по дну та сформуйте невеликі бортики. Перебийте сир з яйцями, цукром, медом і ванільним цукром до гладкої маси. Додайте крохмаль і відварений мак, акуратно перемішайте. Вилийте начинку на підготовлену основу. Випікайте пиріг при температурі 170 °C протягом 45 – 50 хвилин. Після випікання дайте йому повністю охолонути або поставте в холодильник на 1 – 2 години.

Чим можна замінити яйця

Якщо у вашому холодильнику раптом не виявилося яєць, це не привід відмовлятися від приготування випічки. Адже існує декілька простих альтернатив, пише портал Pysznosci.

Зокрема, крохмаль – варто лише змішати його з такою ж кількістю води. Також підійде бананове пюре, яке додасть і необхідної клейкості, і солодкості.

