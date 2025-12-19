До речі, ця класична страва відома в різних країнах світу. У Франції її називають "яйця мімоза", а в США – deviled eggs через гостру нотку приправ, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.
Як приготувати фаршировані яйця?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 6 великих курячих яєць;
– 3 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка білого винного оцту;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– копчена паприка до смаку.
Приготування:
- Зваріть яйця круто, остудіть їх, очистьте від шкаралупи та розріжте уздовж навпіл. Акуратно вийміть жовтки.
- Білки викладіть на тарілку. Жовтки розімніть виделкою до однорідної крихти.
- В окремій мисці змішайте майонез, оцет, гірчицю, сіль і перець. Додайте цю заправку до жовтків і добре розітріть до кремової консистенції.
- Наповніть половинки білків жовтковою масою. Перед подачею посипте копченою паприкою для аромату й апетитного вигляду.
Як зробити закуску менш калорійною
За бажання ви можете замінити майонез густою сметаною або грецьким йогуртом, каже Kuchnia. Так закуска стане легшою.
Гірчицю ж обирайте на свій смак – діжонську, зернисту чи гостру. Усі види ідеально підходять для фарширування яєць.
