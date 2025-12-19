До речі, ця класична страва відома в різних країнах світу. У Франції її називають "яйця мімоза", а в США – deviled eggs через гостру нотку приправ, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Як приготувати фаршировані яйця?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 великих курячих яєць;

– 3 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка білого винного оцту;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– копчена паприка до смаку.

Приготування:

Зваріть яйця круто, остудіть їх, очистьте від шкаралупи та розріжте уздовж навпіл. Акуратно вийміть жовтки. Білки викладіть на тарілку. Жовтки розімніть виделкою до однорідної крихти. В окремій мисці змішайте майонез, оцет, гірчицю, сіль і перець. Додайте цю заправку до жовтків і добре розітріть до кремової консистенції. Наповніть половинки білків жовтковою масою. Перед подачею посипте копченою паприкою для аромату й апетитного вигляду.

Як зробити закуску менш калорійною

За бажання ви можете замінити майонез густою сметаною або грецьким йогуртом, каже Kuchnia. Так закуска стане легшою.

Гірчицю ж обирайте на свій смак – діжонську, зернисту чи гостру. Усі види ідеально підходять для фарширування яєць.

