У час відключень світла не завжди є можливість довго стояти біля плити, адже потрібно встигнути зробити стільки справ. 24 Канал пропонує позбавити себе принаймні однієї мороки та користуватися рецептом з TikTok gotuyemo_vdoma за кожної ліпшої нагоди.
Цікаво Від мʼясних просто не відрізнити: готуємо апетитні котлети з картоплі та горіхів
Як швидко приготувати смачний салат?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– копчена ковбаса;
– мариновані печериці;
– консервована кукурудза;
– морква по-корейськи;
– майонез для заправки.
Нереально смачний салат за лічені хвилини: дивіться відео
Приготування:
- Усі інгредієнти беремо в приблизно однаковій кількості.
- Ковбасу нарізаємо соломкою.
- Печериці малого розміру можна залишити цілими, інші нарізати на половинки.
- Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салатом.
- Ось і все – смачний салат готовий!
Що ще можна додати до салату?
За бажання можна додати до цього салату сухарики з улюбленим смаком. Вони додадуть йому хрусткості та ситості, підказує Beszamel.
Замість копченої ковбаси можна використати будь-яке мʼясо, у цьому випадку результат все одно буде дуже вдалим. А майонез можна замінити натуральним йогуртом, скропленим лимонним соком.
Які салати варто спробувати?
Скромний на вигляд, але вибуховий за смаком салат "Марія" став улюбленцем господинь.
А ще вам точно варто спробувати вже легендарний салат "Чоловічі сльози".