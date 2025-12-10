У час відключень світла не завжди є можливість довго стояти біля плити, адже потрібно встигнути зробити стільки справ. 24 Канал пропонує позбавити себе принаймні однієї мороки та користуватися рецептом з TikTok gotuyemo_vdoma за кожної ліпшої нагоди.

Цікаво Від мʼясних просто не відрізнити: готуємо апетитні котлети з картоплі та горіхів

Як швидко приготувати смачний салат?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– копчена ковбаса;

– мариновані печериці;

– консервована кукурудза;

– морква по-корейськи;

– майонез для заправки.

Нереально смачний салат за лічені хвилини: дивіться відео

Приготування:

Усі інгредієнти беремо в приблизно однаковій кількості. Ковбасу нарізаємо соломкою. Печериці малого розміру можна залишити цілими, інші нарізати на половинки. Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салатом. Ось і все – смачний салат готовий!

Що ще можна додати до салату?

За бажання можна додати до цього салату сухарики з улюбленим смаком. Вони додадуть йому хрусткості та ситості, підказує Beszamel.

Замість копченої ковбаси можна використати будь-яке мʼясо, у цьому випадку результат все одно буде дуже вдалим. А майонез можна замінити натуральним йогуртом, скропленим лимонним соком.

Які салати варто спробувати?