У час відключень світла не завжди є можливість довго стояти біля плити, адже потрібно встигнути зробити стільки справ. 24 Канал пропонує позбавити себе принаймні однієї мороки та користуватися рецептом з TikTok gotuyemo_vdoma за кожної ліпшої нагоди.

Як швидко приготувати смачний салат?

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– копчена ковбаса;
– мариновані печериці;
– консервована кукурудза;
– морква по-корейськи;
– майонез для заправки.

Нереально смачний салат за лічені хвилини: дивіться відео

Приготування:

  1. Усі інгредієнти беремо в приблизно однаковій кількості.
  2. Ковбасу нарізаємо соломкою.
  3. Печериці малого розміру можна залишити цілими, інші нарізати на половинки.
  4. Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салатом.
  5. Ось і все – смачний салат готовий!

Що ще можна додати до салату?

За бажання можна додати до цього салату сухарики з улюбленим смаком. Вони додадуть йому хрусткості та ситості, підказує Beszamel.

Замість копченої ковбаси можна використати будь-яке мʼясо, у цьому випадку результат все одно буде дуже вдалим. А майонез можна замінити натуральним йогуртом, скропленим лимонним соком.

