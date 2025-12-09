Цвітна капуста може стати елегантним рішенням на кожен день, адже чудово поєднується як з мʼясом, так і з рибою. А з цим рецептом вам точно захочеться готувати її якомога частіше, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.
Як смачно приготувати цвітну капусту?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 середня цвітна капуста;
– 1 – 2 яйця;
– 40 – 60 грамів твердого сиру;
– 1 – 2 столові ложки борошна;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Готуємо смачну цвітну капусту: дивіться відео
Приготування:
- Підготуйте цвітну капусту: розділіть її на окремі суцвіття та добре промийте під водою.
- Опустіть капусту в підсолений киплячий окріп і відваріть впродовж 5 – 7 хвилин, щоб вона стала м’якою, але не розвареною.
- Злийте воду й дайте овочам трохи охолонути.
- Приготуйте кляр: у мисці змішайте яйце, натертий сир, борошно й улюблені спеції. Має вийти густа маса, схожа на тісто для оладок.
- Обмакніть кожне суцвіття в кляр, щоб воно повністю покрилося сумішшю.
- Перекладіть капусту на решітку чи лист, застелений пергаментом, та поставте в аерогриль. Якщо його немає – можна скористатися духовкою.
- Готуйте за температури 180–190 градусів приблизно 15 – 20 хвилин до красивої золотистої скоринки.
З чим подати капусту?
Паралельно з капустою варто приготувати соус Бешамель. Повірте – разом вони смакують просто дивовижно, радить портал Cookpad.
Для цього треба злегка обсмажити борошно, потім змішати з розтопленим маслом та сметаною, а потім поволі ввести жовток та яєчний сир. Готуємо на маленькому вогні, постійно помішуючи, поки не вийде густий кремовий соус.
