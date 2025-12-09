Цвітна капуста може стати елегантним рішенням на кожен день, адже чудово поєднується як з мʼясом, так і з рибою. А з цим рецептом вам точно захочеться готувати її якомога частіше, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.

Не пропустіть Піца навіть поруч не стоїть: готуємо панський дерун, яким можна вихвалятися у світі

Як смачно приготувати цвітну капусту?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 середня цвітна капуста;

– 1 – 2 яйця;

– 40 – 60 грамів твердого сиру;

– 1 – 2 столові ложки борошна;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Готуємо смачну цвітну капусту: дивіться відео

Приготування:

Підготуйте цвітну капусту: розділіть її на окремі суцвіття та добре промийте під водою. Опустіть капусту в підсолений киплячий окріп і відваріть впродовж 5 – 7 хвилин, щоб вона стала м’якою, але не розвареною. Злийте воду й дайте овочам трохи охолонути. Приготуйте кляр: у мисці змішайте яйце, натертий сир, борошно й улюблені спеції. Має вийти густа маса, схожа на тісто для оладок. Обмакніть кожне суцвіття в кляр, щоб воно повністю покрилося сумішшю. Перекладіть капусту на решітку чи лист, застелений пергаментом, та поставте в аерогриль. Якщо його немає – можна скористатися духовкою. Готуйте за температури 180–190 градусів приблизно 15 – 20 хвилин до красивої золотистої скоринки.

З чим подати капусту?

Паралельно з капустою варто приготувати соус Бешамель. Повірте – разом вони смакують просто дивовижно, радить портал Cookpad.

Для цього треба злегка обсмажити борошно, потім змішати з розтопленим маслом та сметаною, а потім поволі ввести жовток та яєчний сир. Готуємо на маленькому вогні, постійно помішуючи, поки не вийде густий кремовий соус.

Що ще приготувати?