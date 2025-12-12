Якщо на вихідних є план трішки потішити себе легким відпочинком – кріспі-кульки будуть як ніколи доречні. Готувати їх простіше, ніж йти у магазин за чипсами, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.

Як зробити кріспі-кульки?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– сир Гауда;

– яйця;

– борошно;

– панірувальні сухарі.

Приготування:

Сир нарізаємо на невеликі кубики. Обвалюємо в борошні, вмокаємо у збиті яйця та обвалюємо у сухарях. Обсмажуємо до золотистого кольору. Подаємо з улюбленим соусом.

Який ще сир можна посмажити?

Можна також посмажити камамбер або брі – вони подарують неперевершену "серединку". Також гарно тягнеться сулугуні, розповідає Stara mleczarnia.

Для смаження підійде і адигейський сир, адже у нього висока щільність. Втім, можна використати звичайний твердий сир, але не перетримуйте його на пательні.

