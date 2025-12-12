Якщо на вихідних є план трішки потішити себе легким відпочинком – кріспі-кульки будуть як ніколи доречні. Готувати їх простіше, ніж йти у магазин за чипсами, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.
Цікаво Це просто геніально: який інгредієнт додати в зрази, щоб вони завжди тримали форму
Як зробити кріспі-кульки?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– сир Гауда;
– яйця;
– борошно;
– панірувальні сухарі.
Готуємо смачний снек до серіалу: дивіться відео
Приготування:
- Сир нарізаємо на невеликі кубики.
- Обвалюємо в борошні, вмокаємо у збиті яйця та обвалюємо у сухарях.
- Обсмажуємо до золотистого кольору.
- Подаємо з улюбленим соусом.
Який ще сир можна посмажити?
Можна також посмажити камамбер або брі – вони подарують неперевершену "серединку". Також гарно тягнеться сулугуні, розповідає Stara mleczarnia.
Для смаження підійде і адигейський сир, адже у нього висока щільність. Втім, можна використати звичайний твердий сир, але не перетримуйте його на пательні.
Що смачненького приготувати?
Зробіть собі репетицію перед Новим роком та насолодіться салатом "Грибна галявина".
А ще можна пригадати дитинство, приготувавши соковиті котлетки.