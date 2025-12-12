Якщо на вихідних є план трішки потішити себе легким відпочинком – кріспі-кульки будуть як ніколи доречні. Готувати їх простіше, ніж йти у магазин за чипсами, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.

Як зробити кріспі-кульки?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– сир Гауда;
– яйця;
– борошно;
– панірувальні сухарі.

Приготування:

  1. Сир нарізаємо на невеликі кубики.
  2. Обвалюємо в борошні, вмокаємо у збиті яйця та обвалюємо у сухарях.
  3. Обсмажуємо до золотистого кольору.
  4. Подаємо з улюбленим соусом.

Який ще сир можна посмажити?

Можна також посмажити камамбер або брі – вони подарують неперевершену "серединку". Також гарно тягнеться сулугуні, розповідає Stara mleczarnia.

Для смаження підійде і адигейський сир, адже у нього висока щільність. Втім, можна використати звичайний твердий сир, але не перетримуйте його на пательні.

