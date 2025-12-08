Піст – це період, коли можна насолодитися усіма можливими варіаціями рибних страв. Запечений минтай стане чудовим рішенням, коли потрібно буде подати смачну вечерю на всю сімʼю, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як смачно запекти минтая?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 минтаї;
– сіль, перець, приправа для риби до смаку;
– 4 столові ложки борошна;
– 3 – 4 столові ложки майонезу або жирної сметани;
– 80 мілілітрів соєвого соусу;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– помідори черрі;
– склянка рису; зелень для подачі.
Смачна вечеря на всю сімʼю / Фото "Господинька"
Приготування:
- Рибу нарізаємо, солимо, перчимо, натираємо спеціями.
- Змішуємо майонез з гірчицею та соєвим соусом, маринуємо рибу та залишаємо на 15 хвилин.
- Форму застеляємо пергаментом, на низ нарізаємо цибулю та натираємо моркву.
- Викладаємо рибу, між шматочками розкладаємо помідори.
- Ще один лист пергаменту змочуємо водою та накриваємо рибу – так вдасться зберегти усі соки.
- Випікаємо при 200 градусах 40 – 45 хвилин.
Як обрати рибу в магазині?
Зазвичай тушки минтая продаються у замороженому вигляді. Обирайте ту рибу, на якій шар льоду якомога тонший, радить портал Easyfish.
Тушки повинні бути цілими та без великих тріщин. Також зверніть увагу на колір риби – не повинно бути жодного потемніння.
