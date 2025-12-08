Піст – це період, коли можна насолодитися усіма можливими варіаціями рибних страв. Запечений минтай стане чудовим рішенням, коли потрібно буде подати смачну вечерю на всю сімʼю, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як смачно запекти минтая?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 минтаї;

– сіль, перець, приправа для риби до смаку;

– 4 столові ложки борошна;

– 3 – 4 столові ложки майонезу або жирної сметани;

– 80 мілілітрів соєвого соусу;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– помідори черрі;

– склянка рису; зелень для подачі.

Смачна вечеря на всю сімʼю / Фото "Господинька"

Приготування:

Рибу нарізаємо, солимо, перчимо, натираємо спеціями. Змішуємо майонез з гірчицею та соєвим соусом, маринуємо рибу та залишаємо на 15 хвилин. Форму застеляємо пергаментом, на низ нарізаємо цибулю та натираємо моркву. Викладаємо рибу, між шматочками розкладаємо помідори. Ще один лист пергаменту змочуємо водою та накриваємо рибу – так вдасться зберегти усі соки. Випікаємо при 200 градусах 40 – 45 хвилин.

Як обрати рибу в магазині?

Зазвичай тушки минтая продаються у замороженому вигляді. Обирайте ту рибу, на якій шар льоду якомога тонший, радить портал Easyfish.

Тушки повинні бути цілими та без великих тріщин. Також зверніть увагу на колір риби – не повинно бути жодного потемніння.

