Якщо ви любите млинці, але уникаєте борошна – цей рецепт стане для вас справжнім подарунком. Такими млинцями зможуть насолодитися навіть ті, хто дуже дбайливо ставиться до своєї фігури, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Читайте також Скромний на вигляд, але вибуховий на смак: салат "Марія", який підкорює з першої ложки

Як приготувати млинці без борошна?

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 150 грамів крем-сиру.

Улюблений сніданок без борошна та зусиль / Фото Pixabay

Приготування:

Дістаньте яйця та крем-сир завчасно, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Якщо хочете, щоб млинці були пухкішими, всипте дрібку соди. Сіль і цукор додавайте на свій смак. Розбийте яйця в чашу блендера, покладіть крем-сир, додайте соду, сіль і, за потреби, цукор. Збийте все до гладкої, однорідної маси. Влийте ложку олії, ще раз перемішайте й дайте тісту кілька хвилин постояти. Розігрійте сковороду з краплею олії. Коли вона добре нагріється, виливайте тісто приблизно по пів черпака і підсмажуйте тонкі золотисті млинці. Готові млинці краще з’їсти одразу, вони не зберігаються довго.

З чим подати млинці?

Ці млинці виглядають як звичайні, але смакують як яєчня з сиром. Відтак, вони краще поєднаються з солоними додатками, радить Beszamel.

Якщо ж хочеться солоденького, а часу так само обмаль, то можна зробити панкейки з яйця та банана.

Які ще страви варто спробувати?