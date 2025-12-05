Якщо ви любите млинці, але уникаєте борошна – цей рецепт стане для вас справжнім подарунком. Такими млинцями зможуть насолодитися навіть ті, хто дуже дбайливо ставиться до своєї фігури, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як приготувати млинці без борошна?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 150 грамів крем-сиру.
Улюблений сніданок без борошна та зусиль / Фото Pixabay
Приготування:
- Дістаньте яйця та крем-сир завчасно, щоб вони нагрілися до кімнатної температури.
- Якщо хочете, щоб млинці були пухкішими, всипте дрібку соди. Сіль і цукор додавайте на свій смак.
- Розбийте яйця в чашу блендера, покладіть крем-сир, додайте соду, сіль і, за потреби, цукор. Збийте все до гладкої, однорідної маси. Влийте ложку олії, ще раз перемішайте й дайте тісту кілька хвилин постояти.
- Розігрійте сковороду з краплею олії. Коли вона добре нагріється, виливайте тісто приблизно по пів черпака і підсмажуйте тонкі золотисті млинці.
- Готові млинці краще з’їсти одразу, вони не зберігаються довго.
З чим подати млинці?
Ці млинці виглядають як звичайні, але смакують як яєчня з сиром. Відтак, вони краще поєднаються з солоними додатками, радить Beszamel.
Якщо ж хочеться солоденького, а часу так само обмаль, то можна зробити панкейки з яйця та банана.
