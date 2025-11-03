Коли захочеться трішки поринути у ностальгію – варто зробити такі улюблені з дитинства смажені пиріжки з картоплею. 24 Канал пропонує не додавати собі турбот та зробити це за простим рецептом порталу "ЯБпоїла".

Як зробити пиріжки з картоплею?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка солі;
начинка:
– 1 кілограм картоплі;
– 1 цибулина;
– пів пучка кропу;
– 20 грамів вершкового масла;
– 1 лавровий листок;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю очистіть, наріжте невеликими шматочками та відваріть у підсоленій воді з лавровим листом до м’якості. Злийте воду, видаліть лавровий лист.
  2. Поки вариться картопля, обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору.
  3. Додайте її до гарячої картоплі разом із вершковим маслом, сіллю, перцем і подрібненим кропом.
  4. Розімніть до однорідності та залиште охолонути.
  5. Для тіста змішайте кефір, яйце, олію, сіль і цукор. Додайте трохи просіяного бпорошна, соду, а отім поступово решту борошна.
  6. Замісіть м’яке еластичне тісто, накрийте й залиште на 20 хвилин при кімнатній температурі.
  7. Потім розділіть тісто на 10 частин, сформуйте кульки, розплющте й викладіть начинку в центр.
  8. Защипніть краї, сформуйте пласкі пиріжки.
  9. Обсмажте їх у розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки, викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

А ще можете повторити простий відеорецепт улюблених смажених пиріжків з TikTok steogantseva.yulia.

