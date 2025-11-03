Коли захочеться трішки поринути у ностальгію – варто зробити такі улюблені з дитинства смажені пиріжки з картоплею. 24 Канал пропонує не додавати собі турбот та зробити це за простим рецептом порталу "ЯБпоїла".
Як зробити пиріжки з картоплею?
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка солі;
начинка:
– 1 кілограм картоплі;
– 1 цибулина;
– пів пучка кропу;
– 20 грамів вершкового масла;
– 1 лавровий листок;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю очистіть, наріжте невеликими шматочками та відваріть у підсоленій воді з лавровим листом до м’якості. Злийте воду, видаліть лавровий лист.
- Поки вариться картопля, обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору.
- Додайте її до гарячої картоплі разом із вершковим маслом, сіллю, перцем і подрібненим кропом.
- Розімніть до однорідності та залиште охолонути.
- Для тіста змішайте кефір, яйце, олію, сіль і цукор. Додайте трохи просіяного бпорошна, соду, а отім поступово решту борошна.
- Замісіть м’яке еластичне тісто, накрийте й залиште на 20 хвилин при кімнатній температурі.
- Потім розділіть тісто на 10 частин, сформуйте кульки, розплющте й викладіть начинку в центр.
- Защипніть краї, сформуйте пласкі пиріжки.
- Обсмажте їх у розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки, викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
А ще можете повторити простий відеорецепт улюблених смажених пиріжків з TikTok steogantseva.yulia.
