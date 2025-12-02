Вареники з вишнями – це чудове виконання улюбленої страви, але можна піти ще далі і приготувати їх з повидлом. Повірте, цей експеримент точно вартує зусиль. 24 Канал пропонує провести його за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати вареники з повидлом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 50 + 60 грамів вершкового масла;

– 100 мілілітрів води;

– дрібка солі;

– 400 грамів густого повидла;

– 2 столові ложки панірувальних сухарів;

– дрібка кориці.

Новий смак улюбленої страви / Фото Freepik

Приготування:

Змішайте борошно з яйцем, розтопленим маслом та дрібкою солі. Потроху доливайте воду й вимісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте його серветкою та залиште "відпочити" на 20 – 30 хвилин. Відщепніть частину тіста, розкачайте в тонкий пласт і виріжте кружечки. У центр кожного викладіть трохи повидла, після чого ретельно защипніть краї. Опустіть вареники в киплячу воду. Варіть ще 3 – 5 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню. Для ароматної посипки розігрійте на сковороді вершкове масло, додайте сухарі та дрібку кориці, підсмажте до золотистого відтінку. Гарячі вареники полийте вершковим маслом і обсипте підсмаженою сухарною сумішшю.

Що робити, якщо повидло надто рідке?

Повидло для вареників повинно бути дуже густим, інакше начинка розтечеться, а вареники розлізуться. Якщо густина повидла невідповідна, то тут на допомогу прийде крохмаль, розповідає портал Smakosze.

Його потрібно зовсім небагато, цілком достатньо чайної ложки крохмалю на 100 грамів повидла. Так ваші вареники не лише будуть дуже смачними, а й матимуть дуже естетичний вигляд.

