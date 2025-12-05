Попри свою простоту, він має особливу чарівність: кілька доступних інгредієнтів, мінімум зусиль – і ви отримаєте справжні домашні солодощі, які приємно подати як до чаю, так і як швидкий гостинець, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ситий стіл".

Рецепт шоколадної ковбаски

Час : 10 хвилин + 2 години охолодження

: 10 хвилин + 2 години охолодження Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів цукрового печива;

– 150 грамів вершкового масла;

– 300 грамів згущеного молока;

– 150 грамів волоських горіхів;

– 3 столові ложки какао.

Приготування:

Покладіть печиво між двома аркушами пергаменту та подрібніть качалкою. За бажанням можете скористатися товкачиком або блендером. Головне – отримати дрібну крихту. Горіхи подрібніть ножем або у кухонному комбайні та змішайте з крихтою печива. Додайте какао, м'яке вершкове масло та згущене молоко. Акуратно вимішуйте масу руками (зручно робити це в рукавичках), доки вона не стане абсолютно однорідною. Викладіть суміш на харчову плівку, сформуйте рівну "ковбаску" та щільно загорніть. Перекладіть заготовку до морозильної камери й залиште щонайменше на 2 години, щоб десерт добре застиг. Після охолодження наріжте ковбаску кружальцями та подавайте до столу.

Дивіться, як приготувати шоколадну ковбаску: відео

Яке масло варто обрати для приготування десертів?

Для приготування шоколадної ковбаски найкраще обирати якісне вершкове масло з жирністю не менше 72 – 82%. Саме такий продукт гарантує правильну консистенцію десерту: маса виходить щільною, пластичною й чудово тримає форму після охолодження, каже портал Przyslij przepis.

Окрім того, натуральне масло має чистий вершковий смак, який добре поєднується з какао, згущеним молоком і печивом, не перебиваючи аромат інших компонентів.

