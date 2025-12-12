Ніжність вершкового сиру та терпкість крепкої кави – це просто неймовірний смаковий тандем, який підкорив увесь світ. А головне – готувати цей десерт зовсім нескладно, як і більшість страв італійської кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати ніжний торт Тірамісу?

Час : 30 хвилин + просочування

: 30 хвилин + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

– 170 грамів печива Савоярді;

– 1 чайна ложка какао;

– пів чайної ложки розчинної кави;

– 75 грамів вершкового масла;

крем:

– 500 грамів вершкового сиру;

– 150 грамів цукрової пудри;

-– дрібка ваніліну;

– 200 мілілітрів жирних вершків;

– 8 грамів швидкорозчинного желатину;

– 200 грамів печива Савоярді;

– склянка вистиглої розчинної кави;

– какао-порошок для прикраси.

Велика порція задоволення / Фото "Господинька"

Приготування:

Савоярді з дрібкою какао та кави перебиваємо в дрібну крихту. Змішуємо з топленим вершковим маслом до однорідності, виставляємо кільце та формуємо "дно", добре трамбуючи крихту склянкою. Ставимо у холодильник на 10 – 15 хвилин. Вершковий сир збиваємо з цукровою пудрою та дрібкою ваніліну. Окремо збиваємо охолоджені вершки та дуже акуратно вимішуємо їх лопаткою із сиром. Желатин розчиняємо у воді, злегка нагріваємо, додаємо ложку крему та перемішуємо. Тепер додаємо желатин до крему тоненькою цівочкою. Виймаємо форму, викладаємо на основу половину крему. Печиво Савоярді змочуємо у холодній розчинній каві й викладаємо шаром. Знову додаємо крем та посипаємо какао. Ставимо у холодильник на кілька годин для просочування.

Подайте десерт як шеф

Ви можете не прикрашати торт какао одразу. Краще посипати порцію десерту гірким какао-порошком безпосередньо перед подачею, радить Smakosze.

Так вам вдасться вдало зіграти на контрасті смаків: гіркий смак какао ідеально підкреслить ніжність й солодкий акцент торта.

