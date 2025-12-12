Ніжність вершкового сиру та терпкість крепкої кави – це просто неймовірний смаковий тандем, який підкорив увесь світ. А головне – готувати цей десерт зовсім нескладно, як і більшість страв італійської кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати ніжний торт Тірамісу?
- Час: 30 хвилин + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 170 грамів печива Савоярді;
– 1 чайна ложка какао;
– пів чайної ложки розчинної кави;
– 75 грамів вершкового масла;
крем:
– 500 грамів вершкового сиру;
– 150 грамів цукрової пудри;
-– дрібка ваніліну;
– 200 мілілітрів жирних вершків;
– 8 грамів швидкорозчинного желатину;
– 200 грамів печива Савоярді;
– склянка вистиглої розчинної кави;
– какао-порошок для прикраси.
Велика порція задоволення / Фото "Господинька"
Приготування:
- Савоярді з дрібкою какао та кави перебиваємо в дрібну крихту. Змішуємо з топленим вершковим маслом до однорідності, виставляємо кільце та формуємо "дно", добре трамбуючи крихту склянкою. Ставимо у холодильник на 10 – 15 хвилин.
- Вершковий сир збиваємо з цукровою пудрою та дрібкою ваніліну.
- Окремо збиваємо охолоджені вершки та дуже акуратно вимішуємо їх лопаткою із сиром.
- Желатин розчиняємо у воді, злегка нагріваємо, додаємо ложку крему та перемішуємо. Тепер додаємо желатин до крему тоненькою цівочкою.
- Виймаємо форму, викладаємо на основу половину крему.
- Печиво Савоярді змочуємо у холодній розчинній каві й викладаємо шаром.
- Знову додаємо крем та посипаємо какао.
- Ставимо у холодильник на кілька годин для просочування.
Подайте десерт як шеф
Ви можете не прикрашати торт какао одразу. Краще посипати порцію десерту гірким какао-порошком безпосередньо перед подачею, радить Smakosze.
Так вам вдасться вдало зіграти на контрасті смаків: гіркий смак какао ідеально підкреслить ніжність й солодкий акцент торта.
