Готуйте "Цезар" лише з якісних продуктів, і результат неодмінно вразить гостей. А найсмачнішим він буде саме свіжим, поки грінки залишаються хрусткими. Інакше страва буде просто зіпсована, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Як приготувати класичний салат "Цезар" з куркою?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для салату:

– 600 грамів салату айсберг;

– 400 грамів курячого філе;

– 15 помідорів чері;

– 350 грамів батона;

– 120 грамів пармезану;

– 2 зубчики часнику;

– 2 – 3 столові ложки соняшникової олії;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Для соусу:

– 90 мілілітрів оливкової олії;

– 30 грамів тертого пармезану;

– 2 курячі яйця;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка цукру;

– сіль до смаку.

Приготування:

Наріжте батон невеликими кубиками. Очистьте один зубчик часнику та злегка розчавіть його ножем. Розігрійте сковороду, влийте трохи олії та додайте часник для ароматизації. Всипте кубики батона й обсмажуйте, періодично помішуючи, до хрусткої золотистої скоринки. Часник вийміть, якщо він почне підгоряти. Куряче філе наріжте порційними шматочками, посоліть і поперчіть. Обсмажте курку на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Зніміть з вогню та дайте охолонути. Для соусу залийте яйця окропом і залиште на 1 – 2 хвилини. Розбийте яйця в чашу блендера, додайте тертий пармезан, гірчицю, часник, цукор, сіль та оливкову олію. Збийте соус до однорідної кремової консистенції. Охолоджене куряче філе наріжте невеликими шматочками. Листя салату айсберг порвіть руками, викладіть на велику тарілку та полийте частиною соусу. Додайте помідори чері, розрізані навпіл, і куряче філе. Посипте салат грінками та тертим пармезаном, полийте рештою соусу й одразу подавайте.

Як ще можна приготувати куряче філе для салату?

Щоб курка була дуже соковитою, можна її відварити. Для кращого аромату дайте до води моркву, цибулю та лавровий лист, радить портал Przepisy.

Після цього можна обсмажити мʼясо до золотої скоринки. У результаті ви отримаєте ідеальну основу для салату, яку оцінять усі.

