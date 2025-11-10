Гарбуз – це чудова нагода зробити пиріг, який з правильними інгредієнтами смакуватиме краще за улюблену піцу! 24 Канал запрошує у цьому переконатися з рецептом порталу НСН.

Читайте також Злипаються, бо всі варять їх абсолютно неправильно: як насправді треба готувати пельмені

Як приготувати пиріг з гарбузом та сиром?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 листкові тіста;

– 300 грамів гарбуза;

– 150 грамів твердого сиру (можна взяти сулугуні);

– 1 цибулина;

– 1 жовток;

– сіль та оливкова олія до смаку.

З гарбуза можна створити справжній шедевр / Фото "Смаколики"

Приготування:

Почистіть гарбуз і наріжте його тонкими скибочками. Збризніть двома столовими ложками оливкової олії. Розігрійте сковороду і обсмажте гарбузові скибочки з обох боків майже до готовності. Цибулю почистіть, наріжте тонкими півкільцями й обсмажте на оливковій олії до м’якості. Сир натріть на крупній тертці. Застеліть деко папером для випічки. Розкачайте один пласт розмороженого тіста у прямокутник і викладіть його на деко. Відступивши кілька сантиметрів від краю, викладіть шар цибулі, потім гарбуз і посипте натертим сиром. Другий пласт тіста розкачайте трохи більшим за перший і накрийте ним начинку, добре защипнувши краї. Збийте жовток із дрібкою солі та змастіть ним поверхню пирога. Зробіть кілька неглибоких діагональних надрізів. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.

Акценти, з якими буде ще краще

До начинки можна додати трішки часнику – він зробить смак пирога більш виразним. А вгорі можна викласти тонкий шар тертих горіхів – і тоді смакова композиція буде довершеною, радить портал Pysznosci.

Що ще приготувати для рідних?