Гарбуз – це чудова нагода зробити пиріг, який з правильними інгредієнтами смакуватиме краще за улюблену піцу! 24 Канал запрошує у цьому переконатися з рецептом порталу НСН.

Читайте також Злипаються, бо всі варять їх абсолютно неправильно: як насправді треба готувати пельмені

Як приготувати пиріг з гарбузом та сиром?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 2 листкові тіста;
– 300 грамів гарбуза;
– 150 грамів твердого сиру (можна взяти сулугуні);
– 1 цибулина;
– 1 жовток;
– сіль та оливкова олія до смаку.

З гарбуза можна створити справжній шедевр / Фото "Смаколики"

Приготування:

  1. Почистіть гарбуз і наріжте його тонкими скибочками. Збризніть двома столовими ложками оливкової олії.
  2. Розігрійте сковороду і обсмажте гарбузові скибочки з обох боків майже до готовності.
  3. Цибулю почистіть, наріжте тонкими півкільцями й обсмажте на оливковій олії до м’якості.
  4. Сир натріть на крупній тертці. Застеліть деко папером для випічки. Розкачайте один пласт розмороженого тіста у прямокутник і викладіть його на деко.
  5. Відступивши кілька сантиметрів від краю, викладіть шар цибулі, потім гарбуз і посипте натертим сиром.
  6. Другий пласт тіста розкачайте трохи більшим за перший і накрийте ним начинку, добре защипнувши краї.
  7. Збийте жовток із дрібкою солі та змастіть ним поверхню пирога. Зробіть кілька неглибоких діагональних надрізів.
  8. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.

Акценти, з якими буде ще краще

До начинки можна додати трішки часнику – він зробить смак пирога більш виразним. А вгорі можна викласти тонкий шар тертих горіхів – і тоді смакова композиція буде довершеною, радить портал Pysznosci.

Що ще приготувати для рідних?