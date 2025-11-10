Гарбуз – це чудова нагода зробити пиріг, який з правильними інгредієнтами смакуватиме краще за улюблену піцу! 24 Канал запрошує у цьому переконатися з рецептом порталу НСН.
Як приготувати пиріг з гарбузом та сиром?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 листкові тіста;
– 300 грамів гарбуза;
– 150 грамів твердого сиру (можна взяти сулугуні);
– 1 цибулина;
– 1 жовток;
– сіль та оливкова олія до смаку.
З гарбуза можна створити справжній шедевр / Фото "Смаколики"
Приготування:
- Почистіть гарбуз і наріжте його тонкими скибочками. Збризніть двома столовими ложками оливкової олії.
- Розігрійте сковороду і обсмажте гарбузові скибочки з обох боків майже до готовності.
- Цибулю почистіть, наріжте тонкими півкільцями й обсмажте на оливковій олії до м’якості.
- Сир натріть на крупній тертці. Застеліть деко папером для випічки. Розкачайте один пласт розмороженого тіста у прямокутник і викладіть його на деко.
- Відступивши кілька сантиметрів від краю, викладіть шар цибулі, потім гарбуз і посипте натертим сиром.
- Другий пласт тіста розкачайте трохи більшим за перший і накрийте ним начинку, добре защипнувши краї.
- Збийте жовток із дрібкою солі та змастіть ним поверхню пирога. Зробіть кілька неглибоких діагональних надрізів.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.
Акценти, з якими буде ще краще
До начинки можна додати трішки часнику – він зробить смак пирога більш виразним. А вгорі можна викласти тонкий шар тертих горіхів – і тоді смакова композиція буде довершеною, радить портал Pysznosci.
