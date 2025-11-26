Форшмак – це вічна класика, яка буде актуальна як в динамічні будні, так і у святкові дні. 24 Канал пропонує нагадати собі цей особливий одеський колорит з рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати одеський форшмак?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 філе оселедця;

– 1 варене яйце;

– четвертинка цибулі;

– 2 скибки білого хліба;

– 50 мілілітрів вершків;

– четвертинка яблука;

– 50 грамів вершкового масла.

Улюблена закуска з Одеси / Фото Veladis Expert

Приготування:

Замочіть хліб у вершках. Коли він стане м’яким, розімніть його та додайте дрібно нарізану цибулю. Очищене яблуко натріть на дрібній тертці й підмішайте до маси. Філе оселедця подрібніть кубиками та всипте до суміші. Додайте натерте яйце та м’яке вершкове масло. Добре перемішайте до отримання однорідного форшмаку. Подавайте з улюбленим хлібом.

Секрет ідеального форшмаку

Ідеальна закуска – це правильно вибраний головний інгредієнт. Для форшмаку треба вибирати слабосолоний і жирний оселедець, бажано чоловічої статі, радить Savva Libkin.

Якщо вам до вподоби більш ніжний смак, то попередньо оселедець можна вимочити у воді або молоці. Рідина забере зайву сіль, тож смак буде не таким акцентним.

