Форшмак – це вічна класика, яка буде актуальна як в динамічні будні, так і у святкові дні. 24 Канал пропонує нагадати собі цей особливий одеський колорит з рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати одеський форшмак?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 філе оселедця;
– 1 варене яйце;
– четвертинка цибулі;
– 2 скибки білого хліба;
– 50 мілілітрів вершків;
– четвертинка яблука;
– 50 грамів вершкового масла.
Улюблена закуска з Одеси / Фото Veladis Expert
Приготування:
- Замочіть хліб у вершках. Коли він стане м’яким, розімніть його та додайте дрібно нарізану цибулю.
- Очищене яблуко натріть на дрібній тертці й підмішайте до маси.
- Філе оселедця подрібніть кубиками та всипте до суміші.
- Додайте натерте яйце та м’яке вершкове масло.
- Добре перемішайте до отримання однорідного форшмаку.
- Подавайте з улюбленим хлібом.
Секрет ідеального форшмаку
Ідеальна закуска – це правильно вибраний головний інгредієнт. Для форшмаку треба вибирати слабосолоний і жирний оселедець, бажано чоловічої статі, радить Savva Libkin.
Якщо вам до вподоби більш ніжний смак, то попередньо оселедець можна вимочити у воді або молоці. Рідина забере зайву сіль, тож смак буде не таким акцентним.
