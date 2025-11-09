Гриби рижики – це один з найкращих осінніх інгредієнтів, який можна заготувати на зиму або ж насолоджуватися ним вже зараз. 24 Канал з посиланням на портал "Коліжанка".
Мариновані рижики на зиму
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: маринад для банки 0,5 літра
Інгредієнти:
– 1 кілограм рижиків;
– 1 літр води;
– 2 чайні ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка оцтової есенції;
– 8 горошин чорного перцю;
– 3 гвоздики;
– 2 лаврові листки.
Як смачно замаринувати рижики: відео
Приготування:
- Переберіть рижики, очистіть їх від сміття та добре промийте під проточною водою.
- Великі гриби розріжте на кілька частин. Відваріть рижики у підсоленій воді приблизно 30 хвилин після закипання, потім відкиньте на друшляк.
- Підготуйте банки — промийте та простерилізуйте, а кришки прокип’ятіть.
- Для маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор і спеції.
- Викладіть гриби в банки разом із зубчиками часнику, залийте гарячим маринадом і влийте оцтову есенцію.
- Закрийте банки, переверніть догори дном, укутайте ковдрою й залиште до повного охолодження.
- Після цього приберіть мариновані рижики в прохолодне місце для зберігання.
Як ще приготувати рижики?
Для буденних трапез можна зробити смажені рижики, а найкраще – ароматні рижики в сметані. Але у будь-якому випадку їх потрібно попередньо відварити.
Скільки варити рижики? Тут усе просто – з цими грибами чудово працює правило 30 хвилин після закипання, підказує портал "Сенсація".
Рижики в сметані
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів рижиків;
– 120 мілілітрів соняшникової олії;
– 1 цибуля;
– 120 мілілітрів сметани;
– гілочка кропу;
– 1 лавровий листок;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Ретельно промийте рижики, видаліть бруд, пісок і листя. Переберіть гриби, зіпсовані викиньте.
- Відібрані гриби перекладіть у каструлю, залийте водою й доведіть до кипіння.
- Варіть близько 20 – 30 хвилин, додайте сіль і лавровий лист. Відкиньте готові гриби на друшляк і промийте, великі екземпляри краще подрібнити.
- Наріжте цибулю. На розігрітій пательні з олією обсмажте гриби з цибулею до золотистого кольору, помішуючи. Приправте сіллю та перцем.
- Влийте сметану, готуйте ще 2 – 3 хвилини, потім додайте подрібнений кріп.
- Зніміть із вогню та подавайте рижики в сметані гарячими, найкраще вони смакують із картопляним пюре.
Що варто приготувати вже зараз
