Гриби рижики – це один з найкращих осінніх інгредієнтів, який можна заготувати на зиму або ж насолоджуватися ним вже зараз. 24 Канал з посиланням на портал "Коліжанка".

Читайте також Не пляцок, а легенда на свята: зберігаємо рецепт пляцка "Дрова під снігом" від Лілії Цвіт

Мариновані рижики на зиму

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: маринад для банки 0,5 літра

Інгредієнти:
– 1 кілограм рижиків;
– 1 літр води;
– 2 чайні ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка оцтової есенції;
– 8 горошин чорного перцю;
– 3 гвоздики;
– 2 лаврові листки.

Як смачно замаринувати рижики: відео

Приготування:

  1. Переберіть рижики, очистіть їх від сміття та добре промийте під проточною водою.
  2. Великі гриби розріжте на кілька частин. Відваріть рижики у підсоленій воді приблизно 30 хвилин після закипання, потім відкиньте на друшляк.
  3. Підготуйте банки — промийте та простерилізуйте, а кришки прокип’ятіть.
  4. Для маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор і спеції.
  5. Викладіть гриби в банки разом із зубчиками часнику, залийте гарячим маринадом і влийте оцтову есенцію.
  6. Закрийте банки, переверніть догори дном, укутайте ковдрою й залиште до повного охолодження.
  7. Після цього приберіть мариновані рижики в прохолодне місце для зберігання.

Як ще приготувати рижики?

Для буденних трапез можна зробити смажені рижики, а найкраще – ароматні рижики в сметані. Але у будь-якому випадку їх потрібно попередньо відварити.

Скільки варити рижики? Тут усе просто – з цими грибами чудово працює правило 30 хвилин після закипання, підказує портал "Сенсація".

Рижики в сметані

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 500 грамів рижиків;
– 120 мілілітрів соняшникової олії;
– 1 цибуля;
– 120 мілілітрів сметани;
– гілочка кропу;
– 1 лавровий листок;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Ретельно промийте рижики, видаліть бруд, пісок і листя. Переберіть гриби, зіпсовані викиньте.
  2. Відібрані гриби перекладіть у каструлю, залийте водою й доведіть до кипіння.
  3. Варіть близько 20 – 30 хвилин, додайте сіль і лавровий лист. Відкиньте готові гриби на друшляк і промийте, великі екземпляри краще подрібнити.
  4. Наріжте цибулю. На розігрітій пательні з олією обсмажте гриби з цибулею до золотистого кольору, помішуючи. Приправте сіллю та перцем.
  5. Влийте сметану, готуйте ще 2 – 3 хвилини, потім додайте подрібнений кріп.
  6. Зніміть із вогню та подавайте рижики в сметані гарячими, найкраще вони смакують із картопляним пюре.

Що варто приготувати вже зараз

  • Вашої уваги точно вартує маринована скумбрія – вона виходить смачнішою за лосося.

  • А ще у пригоді стане рулет з рульки – ідеальне копійчане мʼясо на свята та з будь-якого приводу.