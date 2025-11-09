Гриби рижики – це один з найкращих осінніх інгредієнтів, який можна заготувати на зиму або ж насолоджуватися ним вже зараз. 24 Канал з посиланням на портал "Коліжанка".

Мариновані рижики на зиму

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порцій: маринад для банки 0,5 літра

Інгредієнти:

– 1 кілограм рижиків;

– 1 літр води;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 3 зубчики часнику;

– 1 столова ложка оцтової есенції;

– 8 горошин чорного перцю;

– 3 гвоздики;

– 2 лаврові листки.

Як смачно замаринувати рижики: відео

Приготування:

Переберіть рижики, очистіть їх від сміття та добре промийте під проточною водою. Великі гриби розріжте на кілька частин. Відваріть рижики у підсоленій воді приблизно 30 хвилин після закипання, потім відкиньте на друшляк. Підготуйте банки — промийте та простерилізуйте, а кришки прокип’ятіть. Для маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор і спеції. Викладіть гриби в банки разом із зубчиками часнику, залийте гарячим маринадом і влийте оцтову есенцію. Закрийте банки, переверніть догори дном, укутайте ковдрою й залиште до повного охолодження. Після цього приберіть мариновані рижики в прохолодне місце для зберігання.

Як ще приготувати рижики?

Для буденних трапез можна зробити смажені рижики, а найкраще – ароматні рижики в сметані. Але у будь-якому випадку їх потрібно попередньо відварити.

Скільки варити рижики? Тут усе просто – з цими грибами чудово працює правило 30 хвилин після закипання, підказує портал "Сенсація".

Рижики в сметані

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів рижиків;

– 120 мілілітрів соняшникової олії;

– 1 цибуля;

– 120 мілілітрів сметани;

– гілочка кропу;

– 1 лавровий листок;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Ретельно промийте рижики, видаліть бруд, пісок і листя. Переберіть гриби, зіпсовані викиньте. Відібрані гриби перекладіть у каструлю, залийте водою й доведіть до кипіння. Варіть близько 20 – 30 хвилин, додайте сіль і лавровий лист. Відкиньте готові гриби на друшляк і промийте, великі екземпляри краще подрібнити. Наріжте цибулю. На розігрітій пательні з олією обсмажте гриби з цибулею до золотистого кольору, помішуючи. Приправте сіллю та перцем. Влийте сметану, готуйте ще 2 – 3 хвилини, потім додайте подрібнений кріп. Зніміть із вогню та подавайте рижики в сметані гарячими, найкраще вони смакують із картопляним пюре.

