Подарунки – це гарно, але коли свято довершене смачним десертом, то емоцій в дітей буде значно більше. Тим паче коли зробити смаколик так легко! 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати дітям смаколик на Миколая?

Час : 1 година + застигання

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів домашнього сиру;

– 200 грамів пісочного печива;

– 50 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 2 столові ложки какао;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 банан;

– 2 столові ложки кокосової стружки;

– 50 грамів шоколаду.

Порція радості та насолоди / Фото "Сторінка"

Приготування:

У великій мисці змішайте домашній сир із цукром, теплим вершковим маслом, сметаною та ванільним цукром. Збийте все міксером або вінчиком, щоб отримати гладку кремову масу. Сирну суміш поділіть навпіл. До однієї частини всипте какао й добре вимішайте, щоб колір став рівномірним. Щоб сформувати "хатинку", підготуйте основу: на рушник постеліть харчову плівку, а поверх неї щільно викладіть печиво – 12 штук (чотири ряди по три). Розподіліть по печиву білу сирну масу, розрівняйте. Зверху покрийте шоколадним сирним шаром. Очистіть банан, розріжте його вздовж і покладіть по центру сирної начинки. Піднімаючи краї рушника, акуратно зведіть конструкцію до трикутної форми. Щільно загорніть у плівку і поставте в холодильник на 8 – 10 годин, щоб десерт добре тримав форму. На вечір він буде вже ідеальним! Перед подачею зніміть плівку, полийте верх розтопленим шоколадом і посипте кокосовою стружкою. Подавайте охолодженим, так він смачніший і краще тримає структуру.

Як правильно збивати масло?

Вершкове масло – основа десерту, тому до нього треба ставитися дуже ретельно. Воно повинно бути розмʼякшеним, в ідеалі – кімнатної температури, розповідає Moje gotowanie.

Збивати його треба спочатку на маленьких обертах, щоб добре наситити повітрям. А вже після цього можна додавати решту інгредієнтів та збільшувати швидкість міксера.

