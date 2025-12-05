Подарунки – це гарно, але коли свято довершене смачним десертом, то емоцій в дітей буде значно більше. Тим паче коли зробити смаколик так легко! 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Cookpad.
Читайте також Найсмачніший десерт дитинства: простий рецепт шоколадної ковбаски
Як приготувати дітям смаколик на Миколая?
- Час: 1 година + застигання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів домашнього сиру;
– 200 грамів пісочного печива;
– 50 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 2 столові ложки какао;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 банан;
– 2 столові ложки кокосової стружки;
– 50 грамів шоколаду.
Порція радості та насолоди / Фото "Сторінка"
Приготування:
- У великій мисці змішайте домашній сир із цукром, теплим вершковим маслом, сметаною та ванільним цукром.
- Збийте все міксером або вінчиком, щоб отримати гладку кремову масу. Сирну суміш поділіть навпіл.
- До однієї частини всипте какао й добре вимішайте, щоб колір став рівномірним.
- Щоб сформувати "хатинку", підготуйте основу: на рушник постеліть харчову плівку, а поверх неї щільно викладіть печиво – 12 штук (чотири ряди по три).
- Розподіліть по печиву білу сирну масу, розрівняйте. Зверху покрийте шоколадним сирним шаром. Очистіть банан, розріжте його вздовж і покладіть по центру сирної начинки.
- Піднімаючи краї рушника, акуратно зведіть конструкцію до трикутної форми.
- Щільно загорніть у плівку і поставте в холодильник на 8 – 10 годин, щоб десерт добре тримав форму. На вечір він буде вже ідеальним!
- Перед подачею зніміть плівку, полийте верх розтопленим шоколадом і посипте кокосовою стружкою.
- Подавайте охолодженим, так він смачніший і краще тримає структуру.
Як правильно збивати масло?
Вершкове масло – основа десерту, тому до нього треба ставитися дуже ретельно. Воно повинно бути розмʼякшеним, в ідеалі – кімнатної температури, розповідає Moje gotowanie.
Збивати його треба спочатку на маленьких обертах, щоб добре наситити повітрям. А вже після цього можна додавати решту інгредієнтів та збільшувати швидкість міксера.
Що ще смачненького приготувати?
- Зранку можна подати млинці з 2 інгредієнтів і без граму борошна – підійдуть з будь-яким додатком.
- А ще вам можуть сподобатися оригінальні рулетики зі шпротами.