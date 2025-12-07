Мед часто називають "вічним" продуктом, адже він впродовж місяців може стояти в тумбочці та абсолютно не втрачати своїх смакових та естетичних властивостей. Чи справді це так – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Золотий нектар".

Як довго можна зберігати мед?

Мед справді є дуже довговічним природним продуктом. Його секрет – у високому вмісті цукрів та вкрай низькому рівню води. Однак законодавство багатьох країн змушує виробників вказувати термін придатності, тому за ДСТУ визначено термін у 1 – 2 роки. Але на практиці, якщо забезпечити меду правильні умови зберігання, то він буде залишатися придатним до споживання значно довше.

Мед може не втрачати своєї якості роками / Фото Pixabay

Цікаво, що одного разу мед знайшли в гробниці фараона. Через 3000 років він залишився мікробіологічно стійким, хоча втратив смак та аромат!

Як правильно зберігати мед?

Найкраще місце зберігання меду – холодильник. В холоді він зберігає свій смак та якість значно краще, аніж при кімнатній температурі, підказує портал "Ваша пасіка".

Обережно набирайте мед з тари – навіть найменше потрапляння вологи викликає ризик ферментування та розвиток плісняви. Що стосується посуду, то він повинен бути герметичним. Найкраще зберігати його саме в тій упаковці, в якій ви його придбали.

Поради, які стануть у пригоді