Варене яйце може бути і швидким перекусом або частиною багатьох страв, тож важливо знати, як зварити його правильно, зазначає 24 Канал з посиланням на Kukbuk. Спосіб варіння безпосередньо впливає на результат.

Цікаво Мінімум інгредієнтів і максимум смаку: салат-намазка, який завжди варто мати під рукою

Як варити яйця?

Яйця найкраще класти у киплячу воду, оскільки це дає контроль над часом приготування та температурою. Якщо ви помістите яйця в холодну воду, температура поступово підвищуватиметься, доки не досягне точки кипіння.

Швидкість цього підвищення та час, який яйця проведуть при різних температурах, значно відрізнятимуться. Тут матимуть значення кілька факторів: кількість яєць, потужність конфорки, кількість води та розмір каструлі.

Чудовий додаток до страв / Фото unsplash

Щоб зварити яйце не на круто, важливо знати його розмір:

малі – 3,5 хвилини;

середні – 4 хвилини,

великі – 5 хвилин.

Якщо ви не впевнені, велике яйце чи мале, варіть його в середньому 4 хвилини. Яйця круто слід варити 8 хвилин. Їх не слід варити довше 10 хвилин, оскільки після цього часу їхня харчова цінність втрачається.

Після закінчення часу вийміть яйця з окропу та промийте одразу їх під холодною водою, щоб зупинити процес приготування.

Чому яйця тріскають?

Зазвичай це трапляється через різкий перепад температури, тому рекомендується вийняти їх з холодильника приблизно за 30 хвилин, пише Home. Так вдасться максимально знизити ризик тріскання.



Також у воду можна додати чайну ложку оцту. Тоді навіть якщо шкаралупа трісне, вміст не встигне витекти, оскільки білок одразу застигне.

Які секрети ще стануть у пригоді?