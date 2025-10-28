Ароматні рижики – це чудова нагода додати до кулінарних буднів особливих відтінків осені. Ці гриби прості у приготуванні та смакуватимуть з усім, з чим ви вирішите їх подати, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad. А разом з куркою вони створюють просто неймовірний дует!

Читайте також Відчуйте себе шефом: хек у вершковому соусі, від якого мліють навіть гурмани

Як зробити салат з рижиками та куркою?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів рижиків;

– 1 куряча грудка;

– 5 яєць;

– 2 огірки;

– 3 цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– 3 столові ложки лимонного соку;

– 1 пучок подрібненої зелені.

Приготування:

Гриби та грудку відварюємо, потім охолоджуємо та нарізаємо соломкою. Огірки та яйця подрібнюємо. Гриби обсмажуємо з цибулею, потім додаємо часник та лимонний сік. Зʼєднуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку.

А ще вам можуть засмакувати рижики в сметані за рецептом з ютуб-каналу Colourful Ukraine.

Що смачного приготувати для близьких?