Ароматні рижики – це чудова нагода додати до кулінарних буднів особливих відтінків осені. Ці гриби прості у приготуванні та смакуватимуть з усім, з чим ви вирішите їх подати, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad. А разом з куркою вони створюють просто неймовірний дует!
Як зробити салат з рижиками та куркою?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів рижиків;
– 1 куряча грудка;
– 5 яєць;
– 2 огірки;
– 3 цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 3 столові ложки лимонного соку;
– 1 пучок подрібненої зелені.
Приготування:
- Гриби та грудку відварюємо, потім охолоджуємо та нарізаємо соломкою.
- Огірки та яйця подрібнюємо.
- Гриби обсмажуємо з цибулею, потім додаємо часник та лимонний сік.
- Зʼєднуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку.
А ще вам можуть засмакувати рижики в сметані за рецептом з ютуб-каналу Colourful Ukraine.
