Ароматні рижики – це чудова нагода додати до кулінарних буднів особливих відтінків осені. Ці гриби прості у приготуванні та смакуватимуть з усім, з чим ви вирішите їх подати, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad. А разом з куркою вони створюють просто неймовірний дует!

Як зробити салат з рижиками та куркою?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 400 грамів рижиків;
– 1 куряча грудка;
– 5 яєць;
– 2 огірки;
– 3 цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 3 столові ложки лимонного соку;
– 1 пучок подрібненої зелені.

Приготування:

  1. Гриби та грудку відварюємо, потім охолоджуємо та нарізаємо соломкою.
  2. Огірки та яйця подрібнюємо.
  3. Гриби обсмажуємо з цибулею, потім додаємо часник та лимонний сік.
  4. Зʼєднуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку.

