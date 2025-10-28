Ця гуцульська знахідка точно повинна стати частиною вашого кулінарного повсякдення. Прості інгредієнти та шедевральний результат – це те, що точно заслуговує на вашу увагу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як зробити гуцульські картопляники?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 картоплин;
– 1 цибуля;
– сіль та перець до смаку;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки борошна;
сирна "шапочка":
– 2 варених яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 3 столові ложки майонезу;
– 2 зубчики часнику.
Приготування:
- Картоплю натираємо, цибулю ріжемо дрібним кубиком.
- Змішуємо з яйцем та борошном, солимо і перчимо.
- Смажимо як деруни на добре розігрітій олії.
- Сир та яйця натираємо, змішуємо з майонезом та продавленим часником, викладаємо суміш на деруни та смажимо під кришкою 3 – 5 хвилин.
