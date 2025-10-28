Ця гуцульська знахідка точно повинна стати частиною вашого кулінарного повсякдення. Прості інгредієнти та шедевральний результат – це те, що точно заслуговує на вашу увагу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Цікаво Будуть такими ж смачними, як у бабусі: 3 рецепти ідеального тіста для вареників

Як зробити гуцульські картопляники?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 картоплин;

– 1 цибуля;

– сіль та перець до смаку;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки борошна;

сирна "шапочка":

– 2 варених яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 3 столові ложки майонезу;

– 2 зубчики часнику.

Приготування:

Картоплю натираємо, цибулю ріжемо дрібним кубиком. Змішуємо з яйцем та борошном, солимо і перчимо. Смажимо як деруни на добре розігрітій олії. Сир та яйця натираємо, змішуємо з майонезом та продавленим часником, викладаємо суміш на деруни та смажимо під кришкою 3 – 5 хвилин.

А ще вам можуть сподобатися картопляники з мʼясною начинкою, які можна зробити за рецептом з TikTok mil_alexx_pp.

Що цікавого варто спробувати?