Полуниця – солодка ягода, яку так люблять, як діти, так і дорослі. З неї можна готувати все, що завгодно: від варення до салатів.

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Щоб вона завжди була під рукою, ми пропонуємо вам три варіанти заморозки полуниці на зиму: цілою, в пюре та шматочками з цукром. Обирайте той варіант, який більш довподоби, або готуйте всі три.

Заморожуємо полуницю цілою

Кладемо рушничок на дошку чи саму маленьку полицю в холодильнику, на нього викладаємо миту полуницю, заморожуємо і потім розкладаємо по порційних пакетах. З рушника дуже легко потім знімається полуниця, не потрібно докладати зусиль. Рушник потім легко відмивається від полуниці – просто залийте його кип‘ятком.

Заморожена полуниця / Фото Марти Стюарт

Полуниця в пюре

Великою полуницею наповнюємо контейнери, іншу частину полуниці збиваємо в пюре, протираємо через сито від кісточок, заливаємо полуничним пюре цілу полуницю, накриваємо кришкою і заморожуємо.

Шматочки полуниці з цукром

Така заготівля підійде для пирогів, вареників, галети чи кексів. Полуницю ділимо на 2 – 3 шматочки, складаємо шар в контейнер, присипаємо зверху цукром і так декілька шарів. Заморожуємо.

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