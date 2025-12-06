Домашній сир чудово підходить для цього: він робить деруни ніжнішими всередині та надає їм приємної кремової текстури, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.
Рецепт дерунів з начинкою
Час: 1 година
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 600 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки борошна;
– сіль до смаку.
Для начинки:
– 200 грамів домашнього сиру;
– 1 яйце;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Чищену картоплю натріть, а цибулю подрібніть. З'єднайте всі інгредієнти для дерунів та ретельно перемішайте.
- Для начинки змішайте сир з яйцем і сіллю. Добре перемішайте та протріть через сито. На середньому вогні розігрійте олію в пательні з товстим дном.
- Викладіть ложкою невелику кількість картопляної маси, формуючи тонкі оладки. На них викладіть ложку сирної маси та акуратно розрівняйте.
- Зверху додайте ще трохи картопляної маси, щоб повністю закрити начинку.
- Смажте до золотистості знизу, після чого акуратно переверніть деруни широкою лопаткою й обсмажте до готовності.
Як зробити деруни пухкими?
Алкоголь – перевірений метод зробити випічку пухкішою, який використовують, зокрема, під час приготування різдвяних пампухів. З дерунами він працює так само ефективно.
На кілограм картопляної маси буде цілком достатньо чайної ложки горілки. У процесі приготування весь алкоголь випарується, переконує Smakosze.
