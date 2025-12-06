Домашній сир чудово підходить для цього: він робить деруни ніжнішими всередині та надає їм приємної кремової текстури, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Рецепт дерунів з начинкою

Час: 1 година

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 600 грамів картоплі;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль до смаку.

Для начинки:

– 200 грамів домашнього сиру;

– 1 яйце;

– сіль до смаку.

Приготування:

Чищену картоплю натріть, а цибулю подрібніть. З'єднайте всі інгредієнти для дерунів та ретельно перемішайте. Для начинки змішайте сир з яйцем і сіллю. Добре перемішайте та протріть через сито. На середньому вогні розігрійте олію в пательні з товстим дном. Викладіть ложкою невелику кількість картопляної маси, формуючи тонкі оладки. На них викладіть ложку сирної маси та акуратно розрівняйте. Зверху додайте ще трохи картопляної маси, щоб повністю закрити начинку. Смажте до золотистості знизу, після чого акуратно переверніть деруни широкою лопаткою й обсмажте до готовності.

Як зробити деруни пухкими?

Алкоголь – перевірений метод зробити випічку пухкішою, який використовують, зокрема, під час приготування різдвяних пампухів. З дерунами він працює так само ефективно.

На кілограм картопляної маси буде цілком достатньо чайної ложки горілки. У процесі приготування весь алкоголь випарується, переконує Smakosze.

