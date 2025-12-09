Панський дерун – це та страва, яка подарує величезну порцію задоволення. Повірте, у цьому випадку назва точно відповідає страві, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.
Як приготувати панський дерун?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 20 картоплин (половину натирати на дрібну тертку, половину – на велику);
– 1 цибуля;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль та перець до смаку;
начинка:
– 200 грамів ковбаси (нарізати);
– 150 грамів тертого сиру;
– 2 нарізані помідори;
– дрібка зелені;
соус:
– 2 столові ложки кетчупу;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка гірчиці.
Готуємо панський дерун: дивіться відеорецепт
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте натерту картоплю разом із соком, подрібнену цибулю, яйця, сіль, перець і борошно. Перемішайте все до гладкої, рівномірної маси.
- З’єднайте кетчуп, майонез і гірчицю, добре розмішайте до однорідності.
- Розігрійте на сковороді олію, викладіть порцію картопляного тіста й розрівняйте його у вигляді великого млинця.
- Підсмажте основу з обох боків до апетитної золотистості.
- На одну половину готового деруна викладіть соус, додайте шматочки помідорів, ковбасу, зверху насипте тертий сир і трішки зелені.
- Накрийте другою половиною, ніби формуєте чебурек.
- Поверніть дерун на сковороду та, обережно перевертаючи, підсмажте ще 1 – 2 хвилини з обох боків, щоб сир добре розтанув, а страва стала рум’яною.
- Подавайте дерун одразу гарячим зі сметаною або додатковою порцією соусу.
Яку картоплю вибрати на деруни?
Для дерунів найкраще обирати міцну та зрілу картоплю. В ній багато крохмалю, тож страва добре триматиме структуру, розповідає портал "Сенсація".
Візуально надавайте перевагу тій картоплі, в якої щільна жовтувата мʼякоть та шорстка шкірка. В ній немає зайвої вологи, тому вона дасть чудову хрустку скоринку.
