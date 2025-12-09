Панський дерун – це та страва, яка подарує величезну порцію задоволення. Повірте, у цьому випадку назва точно відповідає страві, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.

Як приготувати панський дерун?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 20 картоплин (половину натирати на дрібну тертку, половину – на велику);

– 1 цибуля;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль та перець до смаку;

начинка:

– 200 грамів ковбаси (нарізати);

– 150 грамів тертого сиру;

– 2 нарізані помідори;

– дрібка зелені;

соус:

– 2 столові ложки кетчупу;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка гірчиці.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте натерту картоплю разом із соком, подрібнену цибулю, яйця, сіль, перець і борошно. Перемішайте все до гладкої, рівномірної маси. З’єднайте кетчуп, майонез і гірчицю, добре розмішайте до однорідності. Розігрійте на сковороді олію, викладіть порцію картопляного тіста й розрівняйте його у вигляді великого млинця. Підсмажте основу з обох боків до апетитної золотистості. На одну половину готового деруна викладіть соус, додайте шматочки помідорів, ковбасу, зверху насипте тертий сир і трішки зелені. Накрийте другою половиною, ніби формуєте чебурек. Поверніть дерун на сковороду та, обережно перевертаючи, підсмажте ще 1 – 2 хвилини з обох боків, щоб сир добре розтанув, а страва стала рум’яною. Подавайте дерун одразу гарячим зі сметаною або додатковою порцією соусу.

Яку картоплю вибрати на деруни?

Для дерунів найкраще обирати міцну та зрілу картоплю. В ній багато крохмалю, тож страва добре триматиме структуру, розповідає портал "Сенсація".

Візуально надавайте перевагу тій картоплі, в якої щільна жовтувата мʼякоть та шорстка шкірка. В ній немає зайвої вологи, тому вона дасть чудову хрустку скоринку.

