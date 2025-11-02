Смаки українців інколи можуть бути доволі неочікуваними. Які сири популярні серед наших споживачів 24 Каналу розповіла міжнародна сирна експертка Оксана Чернова.

Які найпопулярніші види сирів серед українців?

Найпопулярнішими на ринку наразі є свіжі сири, такі як моцарела, рикота та інші з цієї категорії, які легко використовувати в салатах або на сніданок. Не менш популярні напівтверді сири, які ми жартома називаємо "бутербродними". Вони зручні, універсальні, і їх можна поєднувати практично з будь-чим: хлібом, фруктами, овочами чи навіть напоями. Саме завдяки цьому вони залишаються у топі серед покупців.

Але цікаво відзначити, що українці в топі зʼявилися і складніші смаки. Сири з білою пліснявою стають дедалі популярнішими – людям цікаво спробувати щось нове, з унікальним ароматом і характером. Зростає інтерес і до твердих витриманих сирів, де відчувається багатошаровий смак, хрумкі кристалики, цитрусові нотки, – розповіла Оксана Чернова.

За словами експертки, з кожним роком смаки українців стають все більш авантюрними. Навіть почали зʼявлятися поціновувачі сирів із митою скоринкою – а значить, сирна культура в Україні стає більш різноманітною та глибокою.

