В Галичині на святковий чи недільний обід заведено кликати родину та друзів. Саме тому потрібні ситні рецепти, одразу на компанію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб "Львівські пляцки". Цей пиріг народився з того, що було під рукою – картоплі, гречки, цибулі й здобного тіста.
Як приготувати "Яворівський пиріг"?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти (форма 18×28 сантиметрів):
тісто:
– 100 мілілітрів води;
– 25 мілілітрів молока;
– 15 грамів цукру;
– 12–13 грамів дріжджів;
– 1 яйце;
– 280 грамів борошна;
– 5 грамів солі;
– 35 мілілітрів олії;
начинка:
– 150 грамів гречаної крупи;
– 150 мілілітрів води;
– 300 грамів цибулі;
– 80 мілілітрів олії;
– 100 грамів смальцю;
– 1 кілограм почищеної картоплі;
– 50 грамів натертої цибулі;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
для змащування:
– 3 столові ложки молока;
– шкірка від вудженого сала або шматочок масла.
Приготування:
- У посуд влийте підігріті до приблизно 30 градусів воду та молоко так, щоб загальний об’єм рідини становив 125 мілілітрів.
- Додайте цукор і розкришені дріжджі, добре перемішайте до повного розчинення. Вбийте яйце й ще раз перемішайте.
- Всипте просіяне борошно й замісіть тісто руками або міксером із насадкою гак. Після початкового замішування додайте сіль та олію або розтоплений і охолоджений жир.
- Продовжуйте вимішувати, поки тісто не стане еластичним, пружним і ніжним.
- Накрийте тісто вологим рушником і залиште при кімнатній температурі до збільшення в об’ємі у 2 – 2,5 раза.
- Форму для випікання щедро змастіть смальцем, пергамент не використовуйте.
- Промиту гречану крупу залийте водою, доведіть до кипіння та проваріть під кришкою, доки вона не вбере всю рідину.
- Цибулю очистіть, наріжте кубиками та обсмажте у великій кількості жиру до золотавого кольору. Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності, злийте воду та ретельно потовчіть.
- До гарячої картоплі додайте запарену гречку, натерту на дрібній терці цибулю, сіль, чорний мелений перець і обсмажену цибулю з жиром.
- Добре перемішайте до однорідності та дайте начинці охолонути до теплого стану. Тісто викладіть на злегка присипану борошном поверхню й розкачайте у прямокутний пласт, трохи більший за форму. На середину викладіть теплу начинку, відступаючи від країв.
- Підніміть краї тіста, защипніть їх зверху, сформувавши вузлик, і надайте заготівлі прямокутної форми. Накрийте пиріг формою та переверніть, щоб шов опинився знизу.
- Акуратно, натискаючи долонею, розподіліть начинку всередині тіста, заповнюючи всю форму. Змастіть поверхню молоком і густо проколіть виделкою.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці на середньому рівні в режимі верх – низ без конвекції приблизно 1 годину, до золотавої поверхні.
- Гарячий пиріг змастіть шкіркою від сала або шматочком масла.
- Накрийте пергаментом, переверніть на дошку, накрийте рушником і залиште на 30 хвилин.
- Після цього переверніть пиріг назад, зніміть форму, пергамент і повністю остудіть.
- Перед подачею дайте пирогу стабілізуватися.
Яка різниця між живими і сухими дріжджами?
Свіжі дріжджі активніше бродять, пише NV. Також вони швидше активуються та дарують випічці більш насичений смак.
Втім, якщо вам легше працювати з сухими дріжджами – у цьому немає жодної проблеми. В цьому випадку кожна господиня вільна діяти на власний розсуд.
