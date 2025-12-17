В Галичині на святковий чи недільний обід заведено кликати родину та друзів. Саме тому потрібні ситні рецепти, одразу на компанію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб "Львівські пляцки". Цей пиріг народився з того, що було під рукою – картоплі, гречки, цибулі й здобного тіста.

Як приготувати "Яворівський пиріг"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти (форма 18×28 сантиметрів):

тісто:

– 100 мілілітрів води;

– 25 мілілітрів молока;

– 15 грамів цукру;

– 12–13 грамів дріжджів;

– 1 яйце;

– 280 грамів борошна;

– 5 грамів солі;

– 35 мілілітрів олії;

начинка:

– 150 грамів гречаної крупи;

– 150 мілілітрів води;

– 300 грамів цибулі;

– 80 мілілітрів олії;

– 100 грамів смальцю;

– 1 кілограм почищеної картоплі;

– 50 грамів натертої цибулі;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;

для змащування:

– 3 столові ложки молока;

– шкірка від вудженого сала або шматочок масла.

Приготування:

У посуд влийте підігріті до приблизно 30 градусів воду та молоко так, щоб загальний об’єм рідини становив 125 мілілітрів. Додайте цукор і розкришені дріжджі, добре перемішайте до повного розчинення. Вбийте яйце й ще раз перемішайте. Всипте просіяне борошно й замісіть тісто руками або міксером із насадкою гак. Після початкового замішування додайте сіль та олію або розтоплений і охолоджений жир. Продовжуйте вимішувати, поки тісто не стане еластичним, пружним і ніжним. Накрийте тісто вологим рушником і залиште при кімнатній температурі до збільшення в об’ємі у 2 – 2,5 раза. Форму для випікання щедро змастіть смальцем, пергамент не використовуйте. Промиту гречану крупу залийте водою, доведіть до кипіння та проваріть під кришкою, доки вона не вбере всю рідину. Цибулю очистіть, наріжте кубиками та обсмажте у великій кількості жиру до золотавого кольору. Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності, злийте воду та ретельно потовчіть. До гарячої картоплі додайте запарену гречку, натерту на дрібній терці цибулю, сіль, чорний мелений перець і обсмажену цибулю з жиром. Добре перемішайте до однорідності та дайте начинці охолонути до теплого стану. Тісто викладіть на злегка присипану борошном поверхню й розкачайте у прямокутний пласт, трохи більший за форму. На середину викладіть теплу начинку, відступаючи від країв. Підніміть краї тіста, защипніть їх зверху, сформувавши вузлик, і надайте заготівлі прямокутної форми. Накрийте пиріг формою та переверніть, щоб шов опинився знизу. Акуратно, натискаючи долонею, розподіліть начинку всередині тіста, заповнюючи всю форму. Змастіть поверхню молоком і густо проколіть виделкою. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці на середньому рівні в режимі верх – низ без конвекції приблизно 1 годину, до золотавої поверхні. Гарячий пиріг змастіть шкіркою від сала або шматочком масла. Накрийте пергаментом, переверніть на дошку, накрийте рушником і залиште на 30 хвилин. Після цього переверніть пиріг назад, зніміть форму, пергамент і повністю остудіть. Перед подачею дайте пирогу стабілізуватися.

Яка різниця між живими і сухими дріжджами?

Свіжі дріжджі активніше бродять, пише NV. Також вони швидше активуються та дарують випічці більш насичений смак.

Втім, якщо вам легше працювати з сухими дріжджами – у цьому немає жодної проблеми. В цьому випадку кожна господиня вільна діяти на власний розсуд.

