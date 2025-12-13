Саме він додає страві свіжості й робить її ідеальною закускою до ігристого. Часник тут – за бажанням. Один зубчик надає пікантності, але якщо вам здається, що його смак буде зайвим, просто не використовуйте, інформує 24 канал з посиланням на Shuba.

Салат виходить яскравим, соковитим і святковим – саме таким, яким потрібно для легкого новорічного або будь-якого урочистого меню. Спробуйте приготувати, і цей рецепт точно стане вашим новим фаворитом.

Як приготувати салат "Під шампанське"

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 3 яйця;

– половинка апельсина;

– 150 грамів консервованої кукурудзи;

– 40 грамів майонезу;

– 1 зубчик часнику;

– сіль до смаку.

Приготування:

Зваріть яйця круто (7 – 8 хвилин після закипання), охолодіть і почистьте. Злийте рідину з кукурудзи. Почистьте зубчик часнику. Крабові палички та яйця наріжте кубиками й перекладіть у велику миску. Апельсин почистьте від шкірки та плівок, наріжте невеликими шматочками й додайте до інших компонентів. Натріть у салат часник, посоліть. Додайте майонез і ретельно перемішайте. Соусу багато не потрібно – він має лише з’єднати інгредієнти.

Чим можна замінити майонез?

Щоб зробити салат менш калорійним, можна замінити майонез сметану або натуральний йогурт. Але тоді треба додати їм трішки смакових акцентів, радить Kuchnia.

Зокрема, можна використати лимонний сік чи спеції. Чудово підійде сухий часник, мускатний горіх чи духмяні трави.

