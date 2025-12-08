Яскраві закуски – це чудова можливість вразити гостей та задати святу особливий динамічний тон. 24 Канал пропонує "нарватися" на хвилю захвату з рецептом порталу "Господинька".

Як приготувати "Святкові кульки"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів броколі (бланшуємо в окропі 2 хвилини);

– 300 грамів вареного курячого філе;

– 4 варені яйця;

– 150 грамів свіжого огірка;

– 2 зубчики часнику;

– 100 грамів моцарели або іншого сиру;

– 3 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку;

– свіжа зелень;

– 1 столова ложка подрібнених волоських горіхів.

Закуска, яка вражає / Фото "Господинька"

Приготування:

Броколі бланшуємо у підсоленому окропі 2 хвилини, обливаємо холодною водою і відставляємо. Куряче філе та яйця нарізаємо кубиками, змішуємо у глибокій мисці. Так само нарізаємо огірки та броколі, змішуємо все разом. Додаємо майонез, солимо та перчимо, продавлюємо часник, добре перемішуємо. Змочуємо руки, формуємо кульки і обвалюємо в натертому сирі. Подрібнюємо зелень та прикрашаємо. Ставимо у холодильник, щоб закуска "схопилася" та зберігала цілісність.

Яке ще мʼясо можна обрати?

Будь-які закуски мають просто неперевершений смак з підкопченим мʼясом. Тому ви можете замінити курочку копченою шинкою, або використати одразу обидва види мʼяса, підказує Haps.

Однак в цьому випадку буде доречно відмовитися від часнику. Суміш надто яскравих смаків позбавить страву виразності.

