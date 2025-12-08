Яскраві закуски – це чудова можливість вразити гостей та задати святу особливий динамічний тон. 24 Канал пропонує "нарватися" на хвилю захвату з рецептом порталу "Господинька".
Як приготувати "Святкові кульки"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів броколі (бланшуємо в окропі 2 хвилини);
– 300 грамів вареного курячого філе;
– 4 варені яйця;
– 150 грамів свіжого огірка;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів моцарели або іншого сиру;
– 3 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку;
– свіжа зелень;
– 1 столова ложка подрібнених волоських горіхів.
Закуска, яка вражає / Фото "Господинька"
Приготування:
- Броколі бланшуємо у підсоленому окропі 2 хвилини, обливаємо холодною водою і відставляємо.
- Куряче філе та яйця нарізаємо кубиками, змішуємо у глибокій мисці.
- Так само нарізаємо огірки та броколі, змішуємо все разом.
- Додаємо майонез, солимо та перчимо, продавлюємо часник, добре перемішуємо.
- Змочуємо руки, формуємо кульки і обвалюємо в натертому сирі.
- Подрібнюємо зелень та прикрашаємо.
- Ставимо у холодильник, щоб закуска "схопилася" та зберігала цілісність.
Яке ще мʼясо можна обрати?
Будь-які закуски мають просто неперевершений смак з підкопченим мʼясом. Тому ви можете замінити курочку копченою шинкою, або використати одразу обидва види мʼяса, підказує Haps.
Однак в цьому випадку буде доречно відмовитися від часнику. Суміш надто яскравих смаків позбавить страву виразності.
