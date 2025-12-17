Існує чимало простих заправок, які не лише підкреслюють інгредієнти, а й роблять страву кориснішою. Редакція 24 Каналу пропонує вам п’ять альтернативних рецептів, які легко приготувати з доступних продуктів і використовувати у щоденних та святкових салатах.

Йогуртова заправка з часником і зеленню

Інгредієнти:

– 150 грамів натурального йогурту без добавок;

– 1 зубчик часнику;

– зелень до смаку;

– сіль до смаку;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Подрібніть часник і зелень. Змішайте всі інгредієнти до однорідності. За бажанням дайте заправці настоятися 10 – 15 хвилин у холодильнику.

Йогуртову заправку також можна подавати, як соус / Фото Depositphotos

Медово-гірчична заправка

Інгредієнти:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка яблучного чи винного оцту;

– дрібка солі.

Приготування:

Збийте всі інгредієнти вінчиком або виделкою до емульсії. Заправляйте салат безпосередньо перед подачею.

Сметанна заправка з хроном

Інгредієнти:

– 150 грамів сметани 15 – 20%;

– 1 чайна ложка тертого хрону;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– сіль до смаку.

Приготування:

Змішайте сметану з хроном і лимонним соком, додайте сіль. Перемішайте до однорідної текстури.

Оливкова заправка з лимоном і гірчицею

Інгредієнти:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1,5 столової ложки лимонного соку;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Змішайте всі компоненти до однорідності. За бажанням додайте дрібку сушених трав.

Така заправка додасть нових смаків звичним стравам / Фото Depositphotos

Авокадо-заправка з лаймом

Інгредієнти:

– 1 стигле авокадо;

– 1 – 2 столові ложки лимонного чи соку лайма;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль до смаку;

– 1 – 2 столові ложки води.

Приготування:

Подрібніть усі інгредієнти блендером до кремової текстури. Регулюйте густоту, додаючи воду.

