Існує чимало простих заправок, які не лише підкреслюють інгредієнти, а й роблять страву кориснішою. Редакція 24 Каналу пропонує вам п’ять альтернативних рецептів, які легко приготувати з доступних продуктів і використовувати у щоденних та святкових салатах.

Йогуртова заправка з часником і зеленню

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 150 грамів натурального йогурту без добавок;
– 1 зубчик часнику;
– зелень до смаку;
– сіль до смаку;
– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Подрібніть часник і зелень.
  2. Змішайте всі інгредієнти до однорідності.
  3. За бажанням дайте заправці настоятися 10 – 15 хвилин у холодильнику.

Йогуртову заправку також можна подавати, як соус / Фото Depositphotos

Медово-гірчична заправка

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка яблучного чи винного оцту;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Збийте всі інгредієнти вінчиком або виделкою до емульсії.
  2. Заправляйте салат безпосередньо перед подачею.

Сметанна заправка з хроном

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 150 грамів сметани 15 – 20%;
– 1 чайна ложка тертого хрону;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Змішайте сметану з хроном і лимонним соком, додайте сіль.
  2. Перемішайте до однорідної текстури.

Оливкова заправка з лимоном і гірчицею

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1,5 столової ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Змішайте всі компоненти до однорідності.
  2. За бажанням додайте дрібку сушених трав.

Така заправка додасть нових смаків звичним стравам / Фото Depositphotos

Авокадо-заправка з лаймом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 1 стигле авокадо;
– 1 – 2 столові ложки лимонного чи соку лайма;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль до смаку;
– 1 – 2 столові ложки води.

Приготування:

  1. Подрібніть усі інгредієнти блендером до кремової текстури.
  2. Регулюйте густоту, додаючи воду.

