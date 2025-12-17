Існує чимало простих заправок, які не лише підкреслюють інгредієнти, а й роблять страву кориснішою. Редакція 24 Каналу пропонує вам п’ять альтернативних рецептів, які легко приготувати з доступних продуктів і використовувати у щоденних та святкових салатах.
Йогуртова заправка з часником і зеленню
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 150 грамів натурального йогурту без добавок;
– 1 зубчик часнику;
– зелень до смаку;
– сіль до смаку;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Подрібніть часник і зелень.
- Змішайте всі інгредієнти до однорідності.
- За бажанням дайте заправці настоятися 10 – 15 хвилин у холодильнику.
Йогуртову заправку також можна подавати, як соус / Фото Depositphotos
Медово-гірчична заправка
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка яблучного чи винного оцту;
– дрібка солі.
Приготування:
- Збийте всі інгредієнти вінчиком або виделкою до емульсії.
- Заправляйте салат безпосередньо перед подачею.
Сметанна заправка з хроном
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 150 грамів сметани 15 – 20%;
– 1 чайна ложка тертого хрону;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Змішайте сметану з хроном і лимонним соком, додайте сіль.
- Перемішайте до однорідної текстури.
Оливкова заправка з лимоном і гірчицею
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1,5 столової ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Змішайте всі компоненти до однорідності.
- За бажанням додайте дрібку сушених трав.
Така заправка додасть нових смаків звичним стравам / Фото Depositphotos
Авокадо-заправка з лаймом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 стигле авокадо;
– 1 – 2 столові ложки лимонного чи соку лайма;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль до смаку;
– 1 – 2 столові ложки води.
Приготування:
- Подрібніть усі інгредієнти блендером до кремової текстури.
- Регулюйте густоту, додаючи воду.
