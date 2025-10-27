Оладки з буряка – це чудова можливість почати новий день в оригінальний спосіб, і головне – без зайвих витрат часу та грошей. 24 Канал радить спробувати апетитні бурякові оладки за рецептом порталу Cookpad.
Як зробити оладки з буряка?
Час: 20 хвилин
Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1 відварений буряк;
– 1 яйце;
– 100 грамів кисломолочного сиру;
– 45 грамів борошна.
Приготування:
- Відварений буряк, яйце та сир подрібніть у блендері до отримання гладкої, однорідної маси.
- Поступово додавайте борошно, рівно стільки, щоб тісто за консистенцією нагадувало масу для оладок.
- На розігріту сковорідку, злегка змащену олією, викладайте ложкою порції тіста.
- Обсмажуйте оладки з обох боків на слабкому вогні до рум’яної скоринки.
А ще вам може стати у пригоді відеорецепт з TikTok tanya_shutenko.
