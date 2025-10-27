Оладки з буряка – це чудова можливість почати новий день в оригінальний спосіб, і головне – без зайвих витрат часу та грошей. 24 Канал радить спробувати апетитні бурякові оладки за рецептом порталу Cookpad.

Як зробити оладки з буряка?

Час: 20 хвилин

Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 відварений буряк;

– 1 яйце;

– 100 грамів кисломолочного сиру;

– 45 грамів борошна.

Приготування:

Відварений буряк, яйце та сир подрібніть у блендері до отримання гладкої, однорідної маси. Поступово додавайте борошно, рівно стільки, щоб тісто за консистенцією нагадувало масу для оладок. На розігріту сковорідку, злегка змащену олією, викладайте ложкою порції тіста. Обсмажуйте оладки з обох боків на слабкому вогні до рум’яної скоринки.

