Золота скоринка – ідеальне доповнення для будь-якої мʼясної страви, і найлегше її досягнути з панірувальними сухарями. Але якщо їх вже немає, не треба одразу бігти у магазин – ви можете використати альтернативний інгредієнт, розповідає 24 Канал з посиланням на Delish.

Чим замінити панірувальні сухарі?

Подрібніть вівсяні пластівці у блендері – і отримаєте ідеальну паніровку, яка надасть страві чудової хрусткості. Також можна подрібнити крекери – неочікуваний варіант, але результат вам сподобається.

Ідеальна паніровка виходить не лише з сухарями / Фото Pixabay

Для білого мʼяса можуть чудово підійти подрібнені горіхи або насіння. Це поєднання смаків, яке завжди створює чудову гармонію.

А якщо готуєте морепродукти, то їх панірувати найкраще у висівках – кращої опції просто не знайти, розповідає Southern living.

