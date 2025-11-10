Супи зазвичай не виглядають найскладнішими стравами, проте у процесі їх приготування та зберігання є кілька важливих нюансів, про які точно потрібно знати кожній господині. Інакше існує ризик, що дуже скоро суп скисне і вам доведеться його виливати, розповідає 24 Канал з посиланням на Moje gotowanie.

Чому суп може швидко скисати?

1. Неправильне охолодження

Усі знають, що суп потрібно охолодити перед тим, як поставити до холодильника, однак мало хто розуміє, скільки часу на це повинно йти. Якщо суп простоїть при кімнатній температурі більш як 3 години – то вже почнуть розмножуватися бактерії, які спричиняють скисання.

Суп важливо швидко охолодити / Фото Pixabay

2. Неправильне місце у холодильнику

Холодильник уповільнює процес скисання, але не зупиняє його повністю. Тому навіть тут не варто зберігати суп надто довго.

Також варто забезпечити йому найнижчу температуру, тобто поставити на найнижчу полицю холодильника.

3. Висока температура варіння

Неочевидна помилка, яку може допустити кожен. Будь-який суп потрібно варити на повільному вогні. Так інгредієнти віддаватимуть смак та аромат поступово, а ризик скисання буде мінімальним, підказує портал Beszamel.

Якщо ж варити суп на високому вогні, то просто "вбʼєте" всі корисні мікроелементи, і він скисне дуже швидко.

Цікаві підказки