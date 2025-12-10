Святковий десерт – це не завжди море мороки та тривалі маніпуляції біля плити. Куди краще піти легким шляхом та не валитися з ніг, поки всі святкуватимуть, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати святковий десерт без духовки та желатину?

Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока;

– 70 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка ваніліну;

– подрібнені горіхи.

Рідні та гості будуть у захваті / Фото "Господинька"

Приготування:

Молоко доводимо до кипіння. В іншій каструлі розтоплюємо цукор до карамельного кольору, поступово вливаємо молоко, постійно помішуючи. Залишаємо охолоджуватися. Яйця збиваємо з ваніліном. Вливаємо карамельну масу – швидко й постійно помішуємо, щоб яйця не зварилися. Усю суміш проціджуємо через ситечко. Розливаємо масу в порційні склянки. Накриваємо їх харчовою плівкою та ставимо у каструлю. Наливаємо гарячу воду до половини склянок та варимо 15 хвилин. Даємо охолонути, перед подачею прикрашаємо горіхами.

Чим замінити яйця?

Якщо ненароком вдома не залишилося яєць – не поспішайте бігти до магазину. Ви можете використати замінники, які спрацюють не гірше, розповідає портал Pysznosci.

Найпростіший вихід – крохмаль, буде достатньо розвести 2 столові ложки у 2 столових ложках води. А ще можна використати бананове пюре – з ним десерт буде солодшим та оригінальнішим.

