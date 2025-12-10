Святковий десерт – це не завжди море мороки та тривалі маніпуляції біля плити. Куди краще піти легким шляхом та не валитися з ніг, поки всі святкуватимуть, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати святковий десерт без духовки та желатину?
- Час: 20 хвилин + застигання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока;
– 70 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка ваніліну;
– подрібнені горіхи.
Рідні та гості будуть у захваті / Фото "Господинька"
Приготування:
- Молоко доводимо до кипіння.
- В іншій каструлі розтоплюємо цукор до карамельного кольору, поступово вливаємо молоко, постійно помішуючи. Залишаємо охолоджуватися.
- Яйця збиваємо з ваніліном. Вливаємо карамельну масу – швидко й постійно помішуємо, щоб яйця не зварилися.
- Усю суміш проціджуємо через ситечко.
- Розливаємо масу в порційні склянки. Накриваємо їх харчовою плівкою та ставимо у каструлю. Наливаємо гарячу воду до половини склянок та варимо 15 хвилин.
- Даємо охолонути, перед подачею прикрашаємо горіхами.
Чим замінити яйця?
Якщо ненароком вдома не залишилося яєць – не поспішайте бігти до магазину. Ви можете використати замінники, які спрацюють не гірше, розповідає портал Pysznosci.
Найпростіший вихід – крохмаль, буде достатньо розвести 2 столові ложки у 2 столових ложках води. А ще можна використати бананове пюре – з ним десерт буде солодшим та оригінальнішим.
