Маринована капуста "Пелюстка" не просто так тримає планку шаленої популярності. Це той випадок, коли є можливість навіть найпростіший інгредієнт перетворити на естетичний витвір кулінарного мистецтва. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу Cookpad.

Читайте також Це ще краще за "Шубу": закуска з буряка та оселедця, яку розхвалюють на всі боки

Як приготувати капусту "Пелюстки"?

Час : 30 хвилин + маринування

: 30 хвилин + маринування Порцій: 10

Інгредієнт:

– 1,5 – 2 кілограми капусти;

– 1 – 2 буряки;

– 1 – 2 моркви;

– 6 зубчиків часнику;

маринад:

– 1,5 літра води;

– 2 столові ложки олії;

– 2 столові ложки солі;

– 150 мілілітрів оцту;

– 150 грамів цукру;

– до смаку лавровий лист, перець горошком і духмяний.

Як приготувати капусту "Пелюстка": відео

Приготування:

Поріжте капусту на невеликі пелюстки. Якщо вона тверда, залийте окропом. Коли охолоне – злийте воду. Моркву та буряк наріжте брусочками або натріть на тертці, часник поріжте тонкими скибочками. Викладайте усе шарами в банку чи каструлю. Зваріть маринад, зніміть з вогню й лише тоді додайте оцет. Залийте капусту, зверху налийте кілька ложок олії. Залиште на дві доби при кімнатній температурі, потім поставте у холодильник.

Яким маринадом заливати капусту?

Капусту "Пелюстка" можна заливати як холодним, так і гарячим маринадом – вона в будь-якому випадку вийде смачною. Але якщо вам хочеться зберегти хрусткість капусти – тоді краще використати холодний маринад, радить портал Kamelena.

Закуски, які варто спробувати