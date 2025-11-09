Маринована капуста "Пелюстка" не просто так тримає планку шаленої популярності. Це той випадок, коли є можливість навіть найпростіший інгредієнт перетворити на естетичний витвір кулінарного мистецтва. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу Cookpad.
Читайте також Це ще краще за "Шубу": закуска з буряка та оселедця, яку розхвалюють на всі боки
Як приготувати капусту "Пелюстки"?
- Час: 30 хвилин + маринування
- Порцій: 10
Інгредієнт:
– 1,5 – 2 кілограми капусти;
– 1 – 2 буряки;
– 1 – 2 моркви;
– 6 зубчиків часнику;
маринад:
– 1,5 літра води;
– 2 столові ложки олії;
– 2 столові ложки солі;
– 150 мілілітрів оцту;
– 150 грамів цукру;
– до смаку лавровий лист, перець горошком і духмяний.
Як приготувати капусту "Пелюстка": відео
Приготування:
- Поріжте капусту на невеликі пелюстки. Якщо вона тверда, залийте окропом. Коли охолоне – злийте воду.
- Моркву та буряк наріжте брусочками або натріть на тертці, часник поріжте тонкими скибочками.
- Викладайте усе шарами в банку чи каструлю.
- Зваріть маринад, зніміть з вогню й лише тоді додайте оцет.
- Залийте капусту, зверху налийте кілька ложок олії.
- Залиште на дві доби при кімнатній температурі, потім поставте у холодильник.
Яким маринадом заливати капусту?
Капусту "Пелюстка" можна заливати як холодним, так і гарячим маринадом – вона в будь-якому випадку вийде смачною. Але якщо вам хочеться зберегти хрусткість капусти – тоді краще використати холодний маринад, радить портал Kamelena.
Закуски, які варто спробувати
Запечені помідори з травами – легка італійська закуска, яку можна робити хоч кожного дня.
А ще у грибний сезон точно вартує насолодитися смаком маринованих опеньків.