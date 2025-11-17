Картопля, курятина й кілька спецій – і вже можна накрити стіл, що точно сподобається всім. Такі рецепти легко повторити навіть тим, хто рідко готує, а результат виходить хрустким та ароматним, інформує 24 Канал з посиланням на fajne gotowanie.

Скручена картопля фрі

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 450 грамів картоплі;

– 500 мілілітрів олії;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– приправа для картоплі до смаку.

Приготування:

Помийте та очистіть картоплю. Нанизайте картоплину на шпажку (посередині картоплі вздовж довгої сторони). Почніть різати картоплю по спіралі від одного кінця до іншого (за допомогою ножа розріжте картоплю до самого стрижня, обертаючи її навколо осі, доки вона не досягне дна). Злегка розтягніть картоплю, щоб створити проміжки. Покладіть картоплю у велику миску та залийте холодною водою. Поставте в морозилку на 5 хвилин. Розігрійте олію у фритюрниці. Смажте картоплю в розігрітій олії до золотистого кольору приблизно 10 хвилин. Після смаження викладіть на папір для випічки.

Хрусткі курячі гомілки

Одним із найкращих видів м'яса для святкування є курятина, пише Smaker. Вона дешева, швидко готується і під силу навіть новачкам.

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих гомілок;

– 300 грамів йогурту без добавок;

– 2 столові ложки олії;

– 2 столові ложки спецій для курки;

– 2 столові ложки гранульованого часнику;

– 1 столова ложка солі;

– 250 мілілітрів пшеничного борошна;

– 500 мілілітрів кукурудзяних пластівців без цукру;

– 1 столова ложка меленої солодкої паприки;

– 1/2 чайної ложки меленого чилі;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

У велику миску вилийте йогурт, приправу для курки, гранульований часник і сіль. Влийте олію та ретельно перемішайте. Помістіть курячі гомілки в підготовлений маринад, ретельно занурте їх, а потім поставте в холодильник на 3 години. Висипте кукурудзяні пластівці в пакет із застібкою-блискавкою та якомога дрібніше розітріть їх качалкою. Всипте борошно в миску, додайте подрібнені кукурудзяні пластівці, червоний перець, порошок чилі та сіль і ретельно перемішайте. Вийміть курячі гомілки з маринаду та обваляйте їх у підготовленій паніровці. Викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте підготовлені гомілки в розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 60 – 80 хвилин, перевертаючи їх на середині часу.

Які ще є ідеї?