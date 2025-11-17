Картопля, курятина й кілька спецій – і вже можна накрити стіл, що точно сподобається всім. Такі рецепти легко повторити навіть тим, хто рідко готує, а результат виходить хрустким та ароматним, інформує 24 Канал з посиланням на fajne gotowanie.
Скручена картопля фрі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3
Дуже смачна страва / Фото unsplash
Інгредієнти:
– 450 грамів картоплі;
– 500 мілілітрів олії;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– приправа для картоплі до смаку.
Приготування:
- Помийте та очистіть картоплю.
- Нанизайте картоплину на шпажку (посередині картоплі вздовж довгої сторони).
- Почніть різати картоплю по спіралі від одного кінця до іншого (за допомогою ножа розріжте картоплю до самого стрижня, обертаючи її навколо осі, доки вона не досягне дна).
- Злегка розтягніть картоплю, щоб створити проміжки.
- Покладіть картоплю у велику миску та залийте холодною водою. Поставте в морозилку на 5 хвилин.
- Розігрійте олію у фритюрниці.
- Смажте картоплю в розігрітій олії до золотистого кольору приблизно 10 хвилин.
- Після смаження викладіть на папір для випічки.
Хрусткі курячі гомілки
Одним із найкращих видів м'яса для святкування є курятина, пише Smaker. Вона дешева, швидко готується і під силу навіть новачкам.
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Неймовірна страва / Фото smaker
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячих гомілок;
– 300 грамів йогурту без добавок;
– 2 столові ложки олії;
– 2 столові ложки спецій для курки;
– 2 столові ложки гранульованого часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 250 мілілітрів пшеничного борошна;
– 500 мілілітрів кукурудзяних пластівців без цукру;
– 1 столова ложка меленої солодкої паприки;
– 1/2 чайної ложки меленого чилі;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- У велику миску вилийте йогурт, приправу для курки, гранульований часник і сіль.
- Влийте олію та ретельно перемішайте.
- Помістіть курячі гомілки в підготовлений маринад, ретельно занурте їх, а потім поставте в холодильник на 3 години.
- Висипте кукурудзяні пластівці в пакет із застібкою-блискавкою та якомога дрібніше розітріть їх качалкою.
- Всипте борошно в миску, додайте подрібнені кукурудзяні пластівці, червоний перець, порошок чилі та сіль і ретельно перемішайте.
- Вийміть курячі гомілки з маринаду та обваляйте їх у підготовленій паніровці.
- Викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте підготовлені гомілки в розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 60 – 80 хвилин, перевертаючи їх на середині часу.
