Соковитий курячий рулет – це завжди гарна ідея, а на свята – й поготів. Це мʼясо поєднується зі всіма стравами та швидко зникає зі столу. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати смачний курячий рулет?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів курячого філе;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 1 чайна ложка італійських трав;
– 1 чайна ложка чорного перцю;
– 1 столова ложка солі (без верху);
– 3 зубчики часнику;
– 20 грамів желатину.
Особливий смак свята / Фото Cookpad
Приготування:
- Наріжте м’ясо на шматочки та додайте до нього сіль, перець, італійські трави, мелену паприку та часник, пропущений через прес.
- Всипте желатин. Добре перемішайте масу, щоб спеції рівномірно розподілилися.
- Перекладіть підготовлену суміш у рукав для запікання, надайте їй форму рулету та щільно зав’яжіть краї.
- Поставте рулет у розігріту до 200 градусів духовку та запікайте приблизно 40 хвилин.
- Після випікання дайте рулету повністю охолонути, не дістаючи з рукава, це займе близько 4 – 5 годин.
Чим замінити желатин?
За бажання можете використати більш природний загущувач. Наприклад, взяти пектин або агар-агар, повідомляє Beszamel.
Звична пропорція – 300 – 400 мілілітрів води на 1 чайну ложку агар-агару. Його потрібно прокипʼятити 1 – 2 хвилини, після чого він швидко застигає вже при охолодженні.
