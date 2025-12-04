Соковитий курячий рулет – це завжди гарна ідея, а на свята – й поготів. Це мʼясо поєднується зі всіма стравами та швидко зникає зі столу. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати смачний курячий рулет?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів курячого філе;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– 1 чайна ложка італійських трав;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1 столова ложка солі (без верху);

– 3 зубчики часнику;

– 20 грамів желатину.

Особливий смак свята / Фото Cookpad

Приготування:

Наріжте м’ясо на шматочки та додайте до нього сіль, перець, італійські трави, мелену паприку та часник, пропущений через прес. Всипте желатин. Добре перемішайте масу, щоб спеції рівномірно розподілилися. Перекладіть підготовлену суміш у рукав для запікання, надайте їй форму рулету та щільно зав’яжіть краї. Поставте рулет у розігріту до 200 градусів духовку та запікайте приблизно 40 хвилин. Після випікання дайте рулету повністю охолонути, не дістаючи з рукава, це займе близько 4 – 5 годин.

Чим замінити желатин?

За бажання можете використати більш природний загущувач. Наприклад, взяти пектин або агар-агар, повідомляє Beszamel.

Звична пропорція – 300 – 400 мілілітрів води на 1 чайну ложку агар-агару. Його потрібно прокипʼятити 1 – 2 хвилини, після чого він швидко застигає вже при охолодженні.

