Таке печиво готується швидко, а результат тішитиме щоразу. Почніть із вершкової начинки – сформуйте маленькі порції та охолодіть їх, щоб вони тримали форму, інформує 24 Канал з посиланням на Express.

Потім замішайте тісто, додайте свіжу чи заморожену полуницю та сховайте всередину сирну начинку.

Як приготувати печиво-чизкейк?

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти для печива:

– 340 грамів борошна;

– 210 грамів масла;

– 150 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 1 жовток;

– 1 чайна ложка соди;

– чверть чайної ложки солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 5 – 7 грамів замороженої чи свіжої полуниці.

Для начинки:

– 170 грамів вершкового сиру;

– 30 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Промийте свіжу полуницю, обсушіть і наріжте кубиками середнього розміру. Якщо використовуєте заморожені ягоди, попередньо їх розморозьте. Змішайте вершковий сир із цукровою пудрою. Викладіть 12 чайних ложок суміші на пергамент і заморозьте майже до повного затвердіння. Збийте м’яке масло з цукром до світлої, пишної консистенції (1 – 2 хвилини). Додайте яйце, жовток і ванільний цукор. Вмішайте борошно, сіль і соду, перемішайте до однорідності. Обережно додайте полуницю. Поділіть тісто навпіл. На два дека викладіть по 12 ложок тіста. У кожній порції зробіть ложкою заглиблення. Покладіть у нього заморожену вершкову кульку й накрийте зверху додатковою порцією тіста, щоб сир опинився всередині. Поставте сформоване печиво в холодильник, поки духовка розігрівається до 180°С. Випікайте 13 – 17 хвилин. Діставайте, щойно печиво стане злегка золотистим. Після цього дайте йому охолонути протягом 10 – 15 хвилин.

Як зробити так, щоб печиво не розповзлося?

Навіть під час приготування простих страв треба знати деякі хитрощі. Зокрема, щоб масло було досить м’яким, заздалегідь дістаньте його з холодильника й дайте нагрітися до кімнатної температури, радить Shuba.

Полуницю перед додаванням у тісто обов’язково ретельно промийте. А щоб зайва волога не розріджувала тісто, акуратно обсушіть ягоди паперовим рушником, перш ніж нарізати.

