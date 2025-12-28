Такий десерт чудово підійде і до святкового столу, і для затишного чаювання. Готувати "Зебру" нескладно, а результат завжди тішить: пиріг добре підіймається, рівномірно пропікається та довго залишається ніжним, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Буде смачно Грузинський салат із горіховим соусом: готуємо на Новий рік замість "Олівʼє"

Як приготувати "Зебру"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів кефіру;

– 1 склянка цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 2 яйця;

– 150 мілілітрів рафінованої соняшникової олії;

– 1,5 склянки пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 2 грами солі;

– 2 столові ложки какао-порошку.

Приготування:

У миску влийте кефір кімнатної температури, додайте соду та перемішайте. Всипте цукор, ванільний цукор і сіль, вбийте яйця та ретельно збийте вінчиком. Влийте олію, додайте просіяне борошно з розпушувачем і замішайте гладке тісто без грудочок. Готову масу розділіть на дві рівні частини. В одну додайте какао-порошок, у другу – трохи борошна для однакової густини. Добре перемішайте обидві частини. Форму застеліть пергаментом. Викладайте тісто по черзі – світле та темне, формуючи смугастий візерунок. За бажанням можна злегка провести шпажкою для декоративного ефекту. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин. Готовий пиріг остудіть, дістаньте з форми та наріжте порційними шматочками.

Чим можна замінити яйця?

Навіть якщо яєць немає під рукою, випічку можна сміливо продовжувати готувати. Існує кілька простих замінників, які легко знайдуться на кухні, зазначає портал Pysznosci.

Найпростіший варіант – крохмаль: для заміни одного яйця достатньо змішати 1 столову ложку крохмалю з 1 столовою ложкою води. Також добре підійде бананове пюре – воно не лише зв’яже інгредієнти, а й додасть випічці приємної натуральної солодкості.

Що ще смачного можна приготувати?