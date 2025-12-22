Цей салат просто готується і має ефектний вигляд. Це ідеальний варіант як для святкового столу, так і для сімейної вечері, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька".

Як приготувати салат "Джулія"

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 буряки;

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 350 грамів відвареного курячого філе;

– 3 солоні огірки;

– 1 цибулина;

– 1 зубчик часнику;

– майонез до смаку;

– сіль та чорний перець до смаку;

– листя салату для подачі;

– гарбузове насіння для декору (подрібнене).

Приготування:

Буряк, моркву та картоплю відваріть та студіть. Куряче філе наріжте невеликими кубиками та викладіть у глибоку миску. Солоні огірки також наріжте кубиками, додайте до курки, заправте майонезом, посоліть, поперчіть і добре перемішайте. На велику тарілку викладіть першим шаром курку з огірками, розрівняйте. Запечену картоплю натріть на терці, викладіть наступним шаром, трохи поперчіть і полийте тонкою сіточкою з майонезу. Цибулю наріжте тонким пір’ям, рівномірно розкладіть поверх картоплі та знову додайте трохи майонезу. Моркву натріть на терці, викладіть наступним шаром і злегка змастіть майонезом. Один буряк натріть, змішайте з подрібненим часником і майонезом, викладіть рівним шаром та розрівняйте. Другий буряк натріть окремо й викладіть фінальним шаром без перемішування. Перед подачею прикрасьте салат листям салату та посипте подрібненим гарбузовим насінням.

Як правильно приготувати буряк?

Буряк для салатів найчастіше відварюють, проте спробуйте скористатися іншим способом. Спочатку буряк слід помити та обсушити, а потім – загорнути у кілька шарів фольги та випікати годину при 180 градусах, інформує портал Pysznosci.

Так овоч матиме мати не лише кращий смак, а й збереже вітаміни та насичений червоний колір, що, безумовно, додасть салату краси.

