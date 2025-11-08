Михайлів день з часів Київської Русі вважався веселим і ситним святом. Збір урожаю і сільськогосподарські роботи вже завершувалися, а справжня зима ще не настала. У селян не було клопоту, тож вони могли від душі насолодитися святом, інформує ITV.

Читайте також Смакує краще за лосося: маринуємо скумбрію за лічені хвилини

Які страви подають на святковий стіл?

На Михайла було заведено запрошувати гостей або ж самим ходити в гості. Господарі накривали багатий і щедрий стіл. Випікали хліб і пироги, пригощалися пивом, медовухою, ставили м’ясні страви. Святкування тривало цілий тиждень – аж поки не починався Різдвяний піст. Михайло, за народним повір’ям, сповіщає про зиму, бо "приїжджає на білому коні".

На Михайла заведено накривати щедрий стіл / Фото Ye

На Закарпатті останню суботу перед святом називають "задушною". Жінки приносять до церкви калачі, ставлять свічки й моляться за родину. Один калач несуть додому, розламують і пригощають усіх членів сім’ї – це символ єдності та добробуту. Традиційно на Михайла готують холодець із яловичини або свинини.

Обов’язково печуть пироги – в один із них кладуть монетку, щоб дізнатися, кому в новому році пощастить найбільше. А дітям цього дня дають мед – на солодке та щасливе життя.

Пропонуємо дотримуватися традицій та зробити калач, який завжди був на святковому столі українців, за рецептом порталу Shuba.

Як приготувати калач?

Час : 4 години (сумарно)

: 4 години (сумарно) Порцій: 10

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів молока (2,5%);

– 50 грамів сметани (20%);

– 30 грамів вершкового масла (73%);

– 1 яйце;

– 40 грамів цукру;

– 350 грамів пшеничного борошна;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 60 грамів родзинок;

додатково:

– 15 грамів маку;

– 1 куряче яйце;

– 1 столова ложка молока (2,5%);

– 1 столова ложка рафінованої соняшникової олії.

Калач – це символі свята / Скриншот з відео

Приготування:

Заздалегідь просійте борошно через сито, щоб воно стало пухким. Вершкове масло дістаньте з холодильника, щоб воно розм’якшилося. Родзинки промийте під проточною водою та обсушіть паперовими рушниками. У теплому молоці розчиніть сухі дріжджі, перемішайте та залиште в теплому місці на 10 хвилин, щоб вони активувалися. В окремій глибокій мисці збийте яйце, додайте цукор і ванільний цукор. Збийте суміш ручним віничком до утворення легкої піни. Додайте до яєчної суміші молоко з дріжджами та добре перемішайте, щоб усі інгредієнти об’єдналися. Додайте сметану, сіль і знову ретельно перемішайте. Почніть поступово додавати просіяне борошно, вводячи його невеликими порціями. Після кожного додавання ретельно перемішуйте, щоб уникнути грудочок. Коли все борошно додане, почніть замішувати тісто руками. Місіть приблизно 5 хвилин, доки тісто не стане гладким і почне відставати від стінок миски. Додайте розм’якшене вершкове масло невеликими порціями, ретельно вмішуючи кожну порцію в тісто. Після введення всього масла замісіть тісто ще протягом 5 хвилин. Тісто має бути м’яким, еластичним і майже не липнути до рук. Перекладіть тісто на робочу поверхню, присипану борошном, і ще раз ретельно вимісіть. Потім змастіть миску рослинною олією, покладіть у неї тісто, накрийте харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці на 1,5 години. Коли тісто підніметься і збільшиться в об’ємі, викладіть його на поверхню, сформуйте кулю та розділіть навпіл. З кожної половини зробіть кулю, накрийте рушником і залиште на 15 хвилин. Через 15 хвилин одну частину тіста залиште під рушником, а з іншою працюйте. Присипте обробну дошку борошном, розкачайте тісто в прямокутний пласт. На один із довгих країв викладіть родзинки, злегка втиснувши їх у тісто. Скрутіть пласт тіста в рулет і защипніть краї. Прокатайте рулетик по поверхні, щоб згладити шов. Повторіть ті ж дії з другою частиною тіста. Рулетики прокатайте, щоб вони стали довжиною 50 – 55 сантиметрів. Складіть їх один на одного та перекрутіть кілька разів, формуючи джгут. Зверніть джгут у кільце, з’єднавши краї, щоб отримати форму калача. Перекладіть калач у круглу форму для випікання, залиште в теплому місці ще на 1 годину. Духовку розігрійте до 180 градусів. У мисці збийте яйце з молоком, змастіть калач цією сумішшю та посипте маком. Випікайте 40 – 60 хвилин, орієнтуючись на потужність вашої духовки. Після випікання залиште калач остигати у формі приблизно 10 хвилин, а потім перекладіть на дошку для повного охолодження.

Що ще приготувати до свята?