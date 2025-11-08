Михайлів день з часів Київської Русі вважався веселим і ситним святом. Збір урожаю і сільськогосподарські роботи вже завершувалися, а справжня зима ще не настала. У селян не було клопоту, тож вони могли від душі насолодитися святом, інформує ITV.

Які страви подають на святковий стіл?

На Михайла було заведено запрошувати гостей або ж самим ходити в гості. Господарі накривали багатий і щедрий стіл. Випікали хліб і пироги, пригощалися пивом, медовухою, ставили м’ясні страви. Святкування тривало цілий тиждень – аж поки не починався Різдвяний піст. Михайло, за народним повір’ям, сповіщає про зиму, бо "приїжджає на білому коні".

На Михайла заведено накривати щедрий стіл / Фото Ye

На Закарпатті останню суботу перед святом називають "задушною". Жінки приносять до церкви калачі, ставлять свічки й моляться за родину. Один калач несуть додому, розламують і пригощають усіх членів сім’ї – це символ єдності та добробуту. Традиційно на Михайла готують холодець із яловичини або свинини.

Обов’язково печуть пироги – в один із них кладуть монетку, щоб дізнатися, кому в новому році пощастить найбільше. А дітям цього дня дають мед – на солодке та щасливе життя.

Пропонуємо дотримуватися традицій та зробити калач, який завжди був на святковому столі українців, за рецептом порталу Shuba.

Як приготувати калач?

  • Час: 4 години (сумарно)
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 150 мілілітрів молока (2,5%);
– 50 грамів сметани (20%);
– 30 грамів вершкового масла (73%);
– 1 яйце;
– 40 грамів цукру;
– 350 грамів пшеничного борошна;
– 5 грамів сухих дріжджів;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 60 грамів родзинок;
додатково:
– 15 грамів маку;
– 1 куряче яйце;
– 1 столова ложка молока (2,5%);
– 1 столова ложка рафінованої соняшникової олії.

Калач – це символі свята / Скриншот з відео

Приготування:

  1. Заздалегідь просійте борошно через сито, щоб воно стало пухким.
  2. Вершкове масло дістаньте з холодильника, щоб воно розм’якшилося.
  3. Родзинки промийте під проточною водою та обсушіть паперовими рушниками.
  4. У теплому молоці розчиніть сухі дріжджі, перемішайте та залиште в теплому місці на 10 хвилин, щоб вони активувалися.
  5. В окремій глибокій мисці збийте яйце, додайте цукор і ванільний цукор. Збийте суміш ручним віничком до утворення легкої піни.
  6. Додайте до яєчної суміші молоко з дріжджами та добре перемішайте, щоб усі інгредієнти об’єдналися.
  7. Додайте сметану, сіль і знову ретельно перемішайте. Почніть поступово додавати просіяне борошно, вводячи його невеликими порціями.
  8. Після кожного додавання ретельно перемішуйте, щоб уникнути грудочок. Коли все борошно додане, почніть замішувати тісто руками. Місіть приблизно 5 хвилин, доки тісто не стане гладким і почне відставати від стінок миски.
  9. Додайте розм’якшене вершкове масло невеликими порціями, ретельно вмішуючи кожну порцію в тісто. Після введення всього масла замісіть тісто ще протягом 5 хвилин. Тісто має бути м’яким, еластичним і майже не липнути до рук.
  10. Перекладіть тісто на робочу поверхню, присипану борошном, і ще раз ретельно вимісіть.
  11. Потім змастіть миску рослинною олією, покладіть у неї тісто, накрийте харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці на 1,5 години. Коли тісто підніметься і збільшиться в об’ємі, викладіть його на поверхню, сформуйте кулю та розділіть навпіл.
  12. З кожної половини зробіть кулю, накрийте рушником і залиште на 15 хвилин. Через 15 хвилин одну частину тіста залиште під рушником, а з іншою працюйте. Присипте обробну дошку борошном, розкачайте тісто в прямокутний пласт. На один із довгих країв викладіть родзинки, злегка втиснувши їх у тісто.
  13. Скрутіть пласт тіста в рулет і защипніть краї. Прокатайте рулетик по поверхні, щоб згладити шов. Повторіть ті ж дії з другою частиною тіста.
  14. Рулетики прокатайте, щоб вони стали довжиною 50 – 55 сантиметрів. Складіть їх один на одного та перекрутіть кілька разів, формуючи джгут.
  15. Зверніть джгут у кільце, з’єднавши краї, щоб отримати форму калача. Перекладіть калач у круглу форму для випікання, залиште в теплому місці ще на 1 годину.
  16. Духовку розігрійте до 180 градусів. У мисці збийте яйце з молоком, змастіть калач цією сумішшю та посипте маком.
  17. Випікайте 40 – 60 хвилин, орієнтуючись на потужність вашої духовки.
  18. Після випікання залиште калач остигати у формі приблизно 10 хвилин, а потім перекладіть на дошку для повного охолодження.

Що ще приготувати до свята?

